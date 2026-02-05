Головна Світ Політика
Джей Ді Венс поскаржився на ставлення європейців до США

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився про європейців, обурившись тим, як вони ставляться до США на публіці та в особистих перемовинах. Про це віцепрезидент заявив в інтерв’ю, передає «Главком».

За словами Джей Ді Венса, в особистих розмовах європейські посадовці ведуть доброзичливу розмову зі США, а на публіці критикують американців. «Європейці дуже дружні в приватному житті і готові йти на безліч поступок, а потім публічно нападають на нас і кажуть: «Ми не будемо працювати з американцями. Ми нічого не будемо робити з американцями». Вибачте. Це нісенітниця», – заявив Джей Ді Венс.

Крім цього, Венс висловився про плани президента США Дональда Трампа. Віцепрезидент розповів про наміри Трампа змінити та встановити світовий порядок.

«Трамп готовий струсити деякі старі структури альянсів. Я маю на увазі, що НАТО, на мою думку, сильно відрізняється від того, яким воно було 10 років тому, завдяки керівництву Трампа, коли фактично це був протекторат Сполучених Штатів Америки», – сказав віцепрезидент США.

Нагадаємо, що близько третини американців уже мають кандидата, якого хотіли б бачити президентом США у 2028 році, хоча до виборів ще майже три роки. Серед республіканців та незалежних виборців, які схиляються до Республіканської партії, лідером симпатій є віцепрезидент Джей Ді Венс, якого назвали 22% респондентів.

До слова, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив про досягнення суттєвого прогресу в переговорах між Сполученими Штатами та Росією щодо України за підсумками консультацій у Майамі. 

Теги: США Дональд Трамп Европейский союз Джей Ді Венс

