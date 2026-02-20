Головна Світ Політика
search button user button menu button

США та ЄС посварилися через оборонні закупівлі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США та ЄС посварилися через оборонні закупівлі
Вашингтон назвав ініціативу ЄС «купуй європейське» протекціонізмом
фото з відкритих джерел

Адміністрація Трампа пригрозила заходами у відповідь, якщо Євросоюз обмежить доступ американських виробників до оборонного ринку

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила про можливі заходи у відповідь, якщо Євросоюз запровадить принцип «купуй європейське» та обмежить участь американських оборонних компаній у закупівлях країн ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Міністерство оборони США виступило проти можливих змін до європейського законодавства щодо оборонних закупівель, які можуть звузити доступ американських виробників до ринку. «Сполучені Штати рішуче виступають проти будь-яких змін до Директиви, які обмежують можливості американської промисловості підтримувати або іншим чином брати участь у національних оборонних закупівлях держав-членів ЄС», – йдеться у коментарі американської сторони.

Йдеться про принцип «купуй європейське», закладений у законопроєкті Єврокомісії щодо прискорення оборонного виробництва. Документ передбачає нові правила використання державних коштів через закупівлі, субсидії, податкові пільги та інші форми фінансової підтримки. Офіційна презентація ініціативи очікується 25 лютого.

У Вашингтоні назвали такий підхід «протекціоністським» і таким, що витісняє американські компанії з європейського ринку. «Протекціоністська та ексклюзивна політика, яка витісняє американські компанії з ринку, коли найбільші європейські оборонні фірми продовжують отримувати значну вигоду від доступу до ринку Сполучених Штатів, є неправильним курсом дій», – зазначили у США.

Раніше, адміністрація Трампа пригрозила заходами у відповідь через принцип «купуй європейське», який передбачає пріоритет для виробників зброї з ЄС у нових оборонних закупівлях

У Парижі вважають, що ставка на європейську оборонну промисловість допоможе зміцнити виробничі потужності ЄС, навіть якщо це тимчасово обмежить швидкість закупівель. Натомість частина країн наголошує на необхідності оперативного постачання Україні систем протиповітряної оборони, боєприпасів та інших видів озброєння, значна частина яких виробляється за межами Євросоюзу.

Читайте також:

Теги: США Європа зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США визнають, що Іран, імовірно, відповість на удари, що може спричинити новий виток ескалації
США готуються до тривалої військової перації проти Ірану – Reuters
16 лютого, 02:37
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
12 лютого, 02:57
Путін вважає, що зможе перехитрити США під час мирних переговорів щодо України – Голова розвідки Естонії
Путін вважає, що зможе перехитрити США під час мирних переговорів щодо України – Голова розвідки Естонії
10 лютого, 13:35
Лавров прокоментував можливий напад Москви на європейські країни
Напад Росії на Європу. Кремль вийшов з заявою
8 лютого, 22:55
США хочуть витіснити Китай з Латинської Америки. CNN проаналізував методи
США хочуть витіснити Китай з Латинської Америки. CNN проаналізував методи
6 лютого, 01:45
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із різкою критикою інформаційної політики ЄС
Орбан звинуватив Єврокомісію в обмеженні свободи слова
5 лютого, 21:31
Трамп сказав, що Ірану загрожують удари
Трамп пригрозив Ірану новими ударами
28 сiчня, 19:36
У США під час снігової бурі розбився приватний літак, є загиблі
У США під час снігової бурі розбився приватний літак, є загиблі
27 сiчня, 01:37
Хаменеї переміщений у бункер: Іран готується до можливого удару США
Хаменеї переміщений у бункер: Іран готується до можливого удару США
25 сiчня, 23:20

Політика

Поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Британії експринца Ендрю
Поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Британії експринца Ендрю
Орбан назвав головну умову для нормалізації відносин з Україною
Орбан назвав головну умову для нормалізації відносин з Україною
Британія оголосила про військову допомогу Україні на $17 млрд
Британія оголосила про військову допомогу Україні на $17 млрд
Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними
Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними
Британія відмовила США у доступі до баз для можливих ударів по Ірану
Британія відмовила США у доступі до баз для можливих ударів по Ірану
«Нам потрібні поступки від Москви». Каллас закликала Росію до реальних кроків заради миру
«Нам потрібні поступки від Москви». Каллас закликала Росію до реальних кроків заради миру

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua