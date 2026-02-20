США та ЄС посварилися через оборонні закупівлі

Адміністрація Трампа пригрозила заходами у відповідь, якщо Євросоюз обмежить доступ американських виробників до оборонного ринку

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила про можливі заходи у відповідь, якщо Євросоюз запровадить принцип «купуй європейське» та обмежить участь американських оборонних компаній у закупівлях країн ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Міністерство оборони США виступило проти можливих змін до європейського законодавства щодо оборонних закупівель, які можуть звузити доступ американських виробників до ринку. «Сполучені Штати рішуче виступають проти будь-яких змін до Директиви, які обмежують можливості американської промисловості підтримувати або іншим чином брати участь у національних оборонних закупівлях держав-членів ЄС», – йдеться у коментарі американської сторони.

Йдеться про принцип «купуй європейське», закладений у законопроєкті Єврокомісії щодо прискорення оборонного виробництва. Документ передбачає нові правила використання державних коштів через закупівлі, субсидії, податкові пільги та інші форми фінансової підтримки. Офіційна презентація ініціативи очікується 25 лютого.

У Вашингтоні назвали такий підхід «протекціоністським» і таким, що витісняє американські компанії з європейського ринку. «Протекціоністська та ексклюзивна політика, яка витісняє американські компанії з ринку, коли найбільші європейські оборонні фірми продовжують отримувати значну вигоду від доступу до ринку Сполучених Штатів, є неправильним курсом дій», – зазначили у США.

Раніше, адміністрація Трампа пригрозила заходами у відповідь через принцип «купуй європейське», який передбачає пріоритет для виробників зброї з ЄС у нових оборонних закупівлях

У Парижі вважають, що ставка на європейську оборонну промисловість допоможе зміцнити виробничі потужності ЄС, навіть якщо це тимчасово обмежить швидкість закупівель. Натомість частина країн наголошує на необхідності оперативного постачання Україні систем протиповітряної оборони, боєприпасів та інших видів озброєння, значна частина яких виробляється за межами Євросоюзу.