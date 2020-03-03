Apple заплатить до 500 млн доларів штрафу через сповільнення роботи iPhone



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Apple не визнала зловживань, але погодилася виплатити компенсацію, щоб уникнути судових витрат

Компанія готова виплатити кожному позивачу близько 25 доларів компенсації

Компанія Apple погодилася заплатити компенсацію до 500 млн доларів власникам старих iPhone, в яких телефони стали працювати повільніше після запуску нових версій iOS.

Про це повідомляє Reuters.

Позови проти компанії подали власники різних моделей iPhone 6, 6s, 7, а також SE. Вони стверджують, що їх смартфони після оновлення програмного забезпечення стали гірше працювати.

Компанія готова виплатити кожному позивачу близько 25 доларів компенсації, ця сума може збільшитися або зменшитися залежно від того, скільки пристроїв потраплять під врегулювання.

Сумарний обсяг виплат Apple складе не менше 310 мільйонів доларів, але не більше 500 мільйонів доларів.

Наголошується, що Apple не визнала зловживань, але погодилася виплатити компенсацію, щоб уникнути судових витрат по цій справі.

До слова, у iPhone і iPad знайшли небезпечну вразливість: дані користувачів виявилися під загрозою.