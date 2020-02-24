В Apple працюють над смартфоном, що започаткує новий тренд в індустрії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Офіційний анонс нового смартфона відбудеться не раніше 2021 року

В останньому патенті Apple описано пристрій, що покритий склом з шести сторін

Компанія Apple працює над принципово новим iPhone, зовнішній вигляд якого не схожий на попередні покоління. Про це повідомляє Apple Insider.

Зазначається, що в найближчі роки компанія знову започаткує новий тренд в індустрії.

Зараз власники останніх моделей iPhone чекають, коли їм дозволять тримати смартфон в будь-якому положенні, щоб розблокувати пристрій через Face ID. «У майбутньому ж користувачам навіть не знадобиться думати, як правильно тримати пристрій. Судячи з його зовнішнього вигляду на кресленнях, у гаджета немає правильного боку», - йдеться у повідомленні.

В останньому патенті Apple описано пристрій, що покритий склом з шести сторін. На гранях має розміститися більшість елементів управління і деякі віджети. Можливо, безшовне скляне покриття буде грати не тільки естетичну роль, але і функціональну. Тобто перемикачі режиму «Без звуку», регулювання гучності і кнопку блокування замінять спеціальні сенсорні ділянки. Управління дотиком може бути поєднане з датчиками контролю сили натискання.

Крім смартфона з екраном на всю поверхню в Apple можуть працювати і над складним девайсом. Офіційних подробиць від компанії традиційно не варто чекати до самого анонса, що напевно відбудеться не раніше 2021 року.

Цього року від купертіновців чекають випуску смартфонів хоча б з підтримкою 5G.

Як повідомлялося, поставки iPhone обмежать через коронавірус.

До слова, раніше Apple оштрафували за сповільнення роботи старих айфонів.