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    Технології

    В Apple працюють над смартфоном, що започаткує новий тренд в індустрії

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    Офіційний анонс нового смартфона відбудеться не раніше 2021 року - В Apple працюють над смартфоном, що започаткує новий тренд в індустрії
    Офіційний анонс нового смартфона відбудеться не раніше 2021 року

    В останньому патенті Apple описано пристрій, що покритий склом з шести сторін

    Компанія Apple працює над принципово новим iPhone, зовнішній вигляд якого не схожий на попередні покоління. Про це повідомляє Apple Insider.

    Зазначається, що в найближчі роки компанія знову започаткує новий тренд в індустрії.

    Зараз власники останніх моделей iPhone чекають, коли їм дозволять тримати смартфон в будь-якому положенні, щоб розблокувати пристрій через Face ID. «У майбутньому ж користувачам навіть не знадобиться думати, як правильно тримати пристрій. Судячи з його зовнішнього вигляду на кресленнях, у гаджета немає правильного боку», - йдеться у повідомленні.

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    В  останньому патенті Apple описано пристрій, що покритий склом з шести сторін. На гранях має розміститися більшість елементів управління і деякі віджети. Можливо, безшовне скляне покриття буде грати не тільки естетичну роль, але і функціональну. Тобто перемикачі режиму «Без звуку», регулювання гучності і кнопку блокування замінять спеціальні сенсорні ділянки. Управління дотиком може бути поєднане з датчиками контролю сили натискання.

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    Крім смартфона з екраном на всю поверхню в Apple можуть працювати і над складним девайсом. Офіційних подробиць від компанії традиційно не варто чекати до самого анонса, що напевно відбудеться не раніше 2021 року.

    Цього року від купертіновців чекають випуску смартфонів хоча б з підтримкою 5G.

    Як повідомлялося, поставки iPhone обмежать через коронавірус.

    До слова, раніше Apple оштрафували за сповільнення роботи старих айфонів. 

    технології Apple смартфон
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