Атаки по російських кораблях – це правильний хід, який допоможе Україні розблокувати свої порти – експерт

Розгорнення Україною морського фронту це потужний крок, який тримає у напрузі російські кораблі

Успішні атаки на російські кораблі, які провела Україна – це правильний хід, який дозволить нам у подальшому забезпечити повне розблокування портів. Про таке заявив економіст Андрій Новак.

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«Атаки – це дуже правильний хід зі сторони України. Фактично це дзеркальна відповідь на аналогічні попередні заяви зі сторони Росії – про те, що вони розглядають будь-які судна, які прямують в порти України чи з портів України, як потенційні військові об’єкти. Дзеркальна відповідь України є дуже правильною. І головне – що вона не тільки словесна, але й втілилася в перші атаки українських морських дронів. Це демонструє, що тільки військово-політична відповідь України може поступово приборкати апетити і агресію Росії, зокрема в Чорному і Азовському морях», – підкреслив Новак.

Він зауважив: ідеально було б, якби країни-члени НАТО, які в тому числі розташовані на узбережжі Чорного моря – Туреччина, Болгарія, Румунія, – взяли на себе зобов’язання забезпечувати військовий захист кораблів принаймні по лінії зернового коридору.

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«Але це не є відновлення всього судноплавства. Єдиний варіант – це усунення самої загрози і небезпеки, усунення на сьогодні домінуючої ролі Росії. Тобто, без військового вирішення цього питання відновити в повному обсязі всі види судноплавства всіх видів товарів в акваторіях Чорного і Азовського морів неможливо», – підкреслив експерт.

Раніше генерал Сергій Кривонос заявив, що розгорнення Україною морського фронту це потужний крок, який тримає у напрузі російські кораблі. Тепер наше завдання – зробити так, щоб їхні кораблі взагалі не виходили з портів, а також провести переговори з партнерами щодо конвоювання українських кораблів силами НАТО.

У свою чергу український військовий, полковник запасу Роман Світан заявив, що якби не Зернова угода, Україна могла б раніше атакувати російські кораблі. Тому потрібно забути про часткові домовленості, та забезпечити вільне судноплавство морем для всіх країн.