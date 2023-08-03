Російські окупанти перетворюють бази відпочинку у Криму на військові шпиталі

Переформатування баз відпочинку на військові шпиталі пов'язано з тим, що окупаційна влада не може отримувати прибуток від рекреаційної сфери

Російська окупаційна влада Криму використовує бази відпочинку на півострові для реабілітації та лікування військових армії РФ. Про це заявив заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков в ефірі телеканалу Freeдом.

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За словами Чистікова, переформатування баз відпочинку на військові шпиталі пов'язано з тим, що підконтрольне Кремлю керівництво півострова не може утримувати та отримувати прибуток від рекреаційної сфери.

«Більшість закладів, які використовувалися для відпочинку, зараз масово переводять для реабілітації та лікування російських військових. Так, з'являються щотижня інформація, що якусь із установ чи баз відпочинок передано міністерству оборони, або було підписано тривалий контракт на надання послуг саме для російських військових», – зазначив заступник постійного представника президента України в АР Крим.

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Чистіков стверджує, що громадяни Росії все-таки приїжджають відпочивати на півострів, проте це незахищені верстви населення, які можуть навіть не знати «про події, що відбуваються на території України».

«Їм видаються безкоштовні путівки. Все ж таки громадяни Росії їдуть відпочивати. Контингент, який їде, – люди з Крайньої Півночі, де інформаційне поле знаходиться під контролем РФ, і вони можуть навіть не знати про події, що відбуваються на території України, на новоокупованих територіях», – сказав чиновник.

Нагадаємо, публікації про удари по тимчасово окупованому Кримському півострову створюють напруженість у російському інформаційному просторі, саме тому Кремль замовчує інформацію про удари по Криму та намагається їх не висвітлювати.

До слова, після успішних ударів по Кримському та Чонгарському мостах у окупантів почалися проблеми з логістикою через Крим. Тепер вони змушені використовувати пороми паралельно до уражених мостів.