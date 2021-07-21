Аварія на РівнеАзоті – результат бездіяльність очільника Міністерства екології, – депутат

«Вирішити проблему навколо цього підприємства просили у владних кабінетах вже давно»

Загальна бездіяльність Кабінету Міністрів України та конкретно очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовского стала причиною аварії на підприємстві Рівнеазот. Про це за своїй сторінці в мережі Facebook пише народний депутат Михайло Цимбалюк.

За словами нардепа, замість комплексного вирішення екологічних проблем, міністр екології Абрамовский понад рік зайнятий лише тим, що посилював позиції свого бізнесу у державних тендерах.

«Вирішити проблему навколо цього підприємства просили у владних кабінетах вже давно – руки до цього не дійшли й не доходять і зараз. А бездіяльність керівництва профільного екологічного міністерства вже яскраво сигналізує про проблему у менеджерському підході вирішення реальних проблем. Маю надію, що вибух на «РівнеАзот» стане повчальним уроком для «монобільшості» і «на Банковій» у Києві щодо ефективності міністерського складу Кабміну», пише Цимбалюк.

Як повідомляли ЗМІ, 15 липня на позачерговій сесії Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект №3091 Про державний екологічний контроль не дивлячись на критику з боку бізнесу та екологів. Зокрема, президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що документ не встановлює прозорих правил гри в сфері, його ухвалення призведе лише до посилення корупції.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.

Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

Сьогодні біля підприємства та у Рівному досліджують ґрунт.