Викрито конвертаційний центр із мільярдним обігом: ексглава Податкової отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Викрито конвертаційний центр із мільярдним обігом: ексглава Податкової отримав підозру
За даними слідства, колишній очільник Податкової сприяв безперешкодній діяльності зловмисників
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

Керівника конвертаційного центру було затримано під час спроби виїзду з України

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили потужний конвертаційний центр. За словами правоохоронців, він функціонував за участі ексочільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Податкової у Полтавській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Як встановило розслідування, особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній», – йдеться в повідомленні.

Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на 15 млрд грн
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

Правоохоронці кажуть, що фігуранти справи діяли в інтересах злочинної організації. Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.

За даними слідства, «схема» полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами. Механізм полягав у складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами, реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних та використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
  • ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

До слова, детективи Бюро економічної безпеки України ліквідували конвертаційний центр на Київщині. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.

