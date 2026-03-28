Командир ЗСУ, який воює 12 років, вказав Зеленському на проблеми в армії. Як відреагував президент

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Командир ЗСУ, який воює 12 років, вказав Зеленському на проблеми в армії. Як відреагував президент
У бесіді Курт різко розкритикував стан управління в ЗСУ
фото: bbc.com

Серед ключових проблем Курт назвав провалену мобілізацію, надмірну бюрократію та наявність офіцерів без бойового досвіду

Командир одного з найефективніших підрозділів ЗСУ Kurt and company у складі 28-ї бригади із позивним Курт розповів про свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбулася на початку березня під час візиту глави держави разом із головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським до пункту управління 28-ї бригади на Донеччині. Як інформує «Главком», про це Курт розказав у інтерв’ю BBC.

За словами Курта, який на війні загалом вже 12 років, після спілкування з керівництвом бригади президент окремо запросив його на розмову.

«Я змінив свою думку про нього. Мені здається, він мене почув», – сказав Курт.

Командир розповів, що після цієї зустрічі отримав дзвінок від свого комбата, який передав реакцію керівництва: військові вищої ланки були «вражені» відвертістю розмови та висловили побажання, щоб більше бійців відкрито говорили про проблеми в армії.

У бесіді Курт різко розкритикував стан управління в ЗСУ. Серед ключових проблем він назвав провалену мобілізацію, надмірну бюрократію та наявність офіцерів без бойового досвіду. Окремо він наголосив на проблемі «радянського стилю» керівництва.

«Для багатьох в цій армії погони важливіші за життя людей», – заявив він.

Військовий також зазначив, що є штаб-сержантом та свідомо не прагне офіцерського звання, вважаючи, що це може обмежити його ефективність як командира. Водночас він припустив, що міг би досягти результатів на рівні більшого підрозділу, якби отримав відповідну можливість і підтримку.

«Як тільки я стану офіцером, як тільки я прийму великий підрозділ, я не зможу втілювати ідеї, які в мене є, і давати той результат, який є. Але якби сьогодні прийшов командир і сказав: «Курт, ми хочемо зробити батальйон на основі твого підрозділу. Покажи результат. Що тобі для цього треба?». Ні разу такого не було. Тому що я багато говорю», – жартує Курт.

