«Батьківщина» ініціює відставку уряду та створення коаліційного уряду єдності

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Батьківщина» почала збір підписів за відставку уряду
фото: rada.gov.ua

«Головне наше завдання – не боротись політично, а захистити існування України та українського народу», – зауважила Тимошенко

Фракція «Батьківщина» почала збір підписів за відставку уряду та закликала нардепів взяти відповідальність за країну. На цьому наголосила під час свого виступу в парламенті лыдерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

«Головне наше завдання – не боротись політично, а захистити існування України та українського народу. Я переконана, що парламент, який неодноразово був центром припинення криз і перезавантаження політичної ситуації в країні, виконає свою справу», – зауважила Юлія Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» заявила, що саме монополія на владу та практично повна монополія на ухвалення будь-яких рішень зумовила ситуацію з корупційним скандалом у сфері енергетики.

«Нам потрібно з вами об'єднати всі сили та створити коаліційний уряд єдності і зробити все для того, щоб далі не розхитувалась ця ситуація, а країна могла далі стояти й не впасти. Нам потрібен не оновлений уряд в тій же моновладі, а щоб коаліційно відповідальний уряд прийшов, щоб покінчити з корупцією, несправедливістю, безпорадністю у вирішенні всіх криз, які зараз впали на Україну», – переконана Юлія Тимошенко.

Політикиня додала, що потрібно не допустити приходу чергових ноунеймів «з такими самими корупційними завданнями», адже тоді нічого не зміниться в управління країною.

«Я прошу також і народ України підтримати таку єдність, аби ми могли якісне і професійне в інтересах України управління країною нарешті зробити реальністю. І щоб не було такої корупції, хаосу, приниження у світі, втрати авторитету Україною і втрати контролю над всіма процесами», – резюмувала лідерка «Батьківщини».

