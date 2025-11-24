БЕБ прозвітувало за 100 днів роботи нового директора Цивінського

Середньомісячні показники відшкодованих збитків у кримінальних провадженнях Бюро економічної безпеки скоротилися майже вдвічі

За перші 100 днів на посаді директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський провів 30 зустрічей із бізнесом, громадськими організаціями та міжнародними партнерами. У цей же час із Бюро звільнилися 85 працівників. Обсяг коштів, повернених до бюджету за результатами досудового розслідування за цей період, становить близько 700 млн грн. Такі дані були надані БЕБ у відповіді на запит видання «Українські новини».

Згідно з офіційними показниками, загальна сума відшкодованих збитків у кримінальних провадженнях, переданих до суду з січня по жовтень 2025 року, становила 3,7 млрд грн. Для порівняння – у першому півріччі, ще до призначення Цивінського, відшкодування перевищували 3 млрд грн. Тобто середньомісячні показники скоротилися майже вдвічі протягом останніх трьох місяців.

Скільки за період роботи Цивінського розпочали нових кримінальних проваджень в БЕБ не відповіли, надавши статистику тільки з початку року: 2869 проваджень і 833 справи переданих до суду. Найбільше про ухилення від сплати податків – 232 провадження. Найменше – стосовно контрабанди підакцизних товарів – 15 справ.

На запит щодо кількості повідомлень про підозру Бюро не надало відповідь, заявивши, що облік таких даних «не передбачено». Відмовилися також оприлюднювати дані про вилучення підакцизних товарів та обладнання, хоча до вересня така інформація щомісячно публікувалася на офіційному сайті БЕБ згідно з постановою Кабінету міністрів.

Раніше директор Бюро Олександр Цивінський неодноразово наголошував на відкритості Бюро і прагненні змінити підходи в роботі в бік прозорості: «Мета БЕБ – здобути довіру людей через конкретні результати. Ми працюватимемо не за кількістю справ, а за якістю рішень і реальним поповненням бюджету воюючої країни».

Нагадаємо, 6 серпня Кабінет міністрів України призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки. Відразу після свого призначення Цивінський пообіцяв провести атестацію співробітників БЕБ, однак перезавантаження БЕБ досі не розпочалося. За час перебування на посаді Цивінський тільки затвердив склад дисциплінарних та атестаційних комісій. До їхнього складу увійшли заступники директора БЕБ, адвокати, колишні члени кадрових комісій Офісу Генерального прокурора, громадські активісти та працівники приватних компаній.