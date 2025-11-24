Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

БЕБ прозвітувало за 100 днів роботи нового директора Цивінського

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
БЕБ прозвітувало за 100 днів роботи нового директора Цивінського
6 серпня Кабінет міністрів України призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки
фото з відкритих джерел

Середньомісячні показники відшкодованих збитків у кримінальних провадженнях Бюро економічної безпеки скоротилися майже вдвічі 

За перші 100 днів на посаді директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський провів 30 зустрічей із бізнесом, громадськими організаціями та міжнародними партнерами. У цей же час із Бюро звільнилися 85 працівників. Обсяг коштів, повернених до бюджету за результатами досудового розслідування за цей період, становить близько 700 млн грн. Такі дані були надані БЕБ у відповіді на запит видання «Українські новини».

Згідно з офіційними показниками, загальна сума відшкодованих збитків у кримінальних провадженнях, переданих до суду з січня по жовтень 2025 року, становила 3,7 млрд грн. Для порівняння – у першому півріччі, ще до призначення Цивінського, відшкодування перевищували 3 млрд грн. Тобто середньомісячні показники скоротилися майже вдвічі протягом останніх трьох місяців.

Скільки за період роботи Цивінського розпочали нових кримінальних проваджень в БЕБ не відповіли, надавши статистику тільки з початку року: 2869 проваджень і 833 справи переданих до суду. Найбільше про ухилення від сплати податків – 232 провадження. Найменше – стосовно контрабанди підакцизних товарів – 15 справ.

На запит щодо кількості повідомлень про підозру Бюро не надало відповідь, заявивши, що облік таких даних «не передбачено». Відмовилися також оприлюднювати дані про вилучення підакцизних товарів та обладнання, хоча до вересня така інформація щомісячно публікувалася на офіційному сайті БЕБ згідно з постановою Кабінету міністрів.

Раніше директор Бюро Олександр Цивінський неодноразово наголошував на відкритості Бюро і прагненні змінити підходи в роботі в бік прозорості: «Мета БЕБ – здобути довіру людей через конкретні результати. Ми працюватимемо не за кількістю справ, а за якістю рішень і реальним поповненням бюджету воюючої країни».

Нагадаємо, 6 серпня Кабінет міністрів України призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки. Відразу після свого призначення Цивінський пообіцяв провести атестацію співробітників БЕБ, однак перезавантаження БЕБ досі не розпочалося. За час перебування на посаді Цивінський тільки затвердив склад дисциплінарних та атестаційних комісій. До їхнього складу увійшли заступники директора БЕБ, адвокати, колишні члени кадрових комісій Офісу Генерального прокурора, громадські активісти та працівники приватних компаній. 

Читайте також:

Теги: Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці правоохоронці викрили велику мережі збуту та виробництва нелегальних електронних сигарет
Ринок електронних сигарет. Хто пускає дим в очі? Тіньова економіка
7 листопада, 08:38
На автозаправній станції продавали пальне сумнівної якості без будь-яких дозвільних документів
У Броварському районі ліквідовано нелегальну АЗС, яка продавала пальне без документів
27 жовтня, 16:51
Львів’янин намагався незаконно ввезти рідини для електронних сигарет на понад 12 млн грн
Львів’янин намагався незаконно ввезти рідини для електронних сигарет на понад 12 млн грн
30 жовтня, 13:09
Восени співробітники БЕБ активно викривали нелегальну торгівлю електронними сигаретами
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
Готову продукцію зловмисники збували через тіньові канали по всій Україні
На Полтавщині викрито нелегальний тютюновий завод
13 листопада, 15:40
Керівник підприємства отримав підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах
На Київщині підприємство не сплатило 10 млн грн податків від продажу олії
31 жовтня, 16:02
Товар продавали у роздріб та оптовими партіями в Інтернеті та на ринках по всій території України
На Одещині іноземець організував роботу цеху з підробки брендового одягу – вирок суду
5 листопада, 17:20
Суд наклав арешт на вилучену продукцію, завдяки оперативним діям детективів вдалося запобігти незаконному експорту деревини на суму майже 2 млн грн
На Київщині викрито схему незаконного експорту цінної деревини: проведено понад 60 обшуків
11 листопада, 10:52
На Київщині припинено діяльність групи осіб, яка налагодила повний цикл виробництва та реалізації фальсифікованих продуктів харчування під виглядом товарів відомих світових та українських брендів
Підпільне виробництво продуктів викрито на Київщині: які бренди обрали фальсифікатори
19 листопада, 08:55

Економіка

Ринок онлайн-казино. Профільна асоціація попередила про «вкрай песимістичний» тренд
Ринок онлайн-казино. Профільна асоціація попередила про «вкрай песимістичний» тренд
Україна різко збільшила імпорт свинини та сала у 2025 році
Україна різко збільшила імпорт свинини та сала у 2025 році
Директор по персоналу «Метінвесту» включили до топу найкращих HR України
Директор по персоналу «Метінвесту» включили до топу найкращих HR України
Аграрні асоціації закликали уряд зупинити підвищення тарифів «Укрзалізниці»
Аграрні асоціації закликали уряд зупинити підвищення тарифів «Укрзалізниці»
БЕБ прозвітувало за 100 днів роботи нового директора Цивінського
БЕБ прозвітувало за 100 днів роботи нового директора Цивінського
Граничні ціни стримують конкуренцію на ринку електроенергії – аналітик ExPro Consulting
Граничні ціни стримують конкуренцію на ринку електроенергії – аналітик ExPro Consulting

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua