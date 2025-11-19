Підпільне виробництво продуктів викрито на Київщині: які бренди обрали фальсифікатори

На Київщині припинено діяльність групи осіб, яка налагодила повний цикл виробництва та реалізації фальсифікованих продуктів харчування під виглядом товарів відомих світових та українських брендів

В антисанітарних умовах на Київщині ділки виготовляли продукцію H.J. Bruggen KG, Bonduelle, «Аквамарин», «Бабусин продукт», «Верес» та інших відомих марок

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області викрили та припинили діяльність групи осіб, яка налагодила повний цикл виробництва та реалізації фальсифікованих продуктів харчування під виглядом товарів відомих світових та українських брендів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення БЕБ.

Під час обшуків було вилучено майже 24 тонни продукції ТМ H.J. Bruggen KG

«Було виявлено підпільні цехи, де в антисанітарних умовах виготовляли, фасували та маркували підробки, повністю імітуючи продукцію H.J. Bruggen KG, «Bonduelle», «Аквамарин», «Бабусин продукт», «Верес» та інших відомих марок. Далі цей фальсифікат потрапляв прямо на ринки та у роздрібні торгові точки. Детективи БЕБ задокументували схему від закупівлі сировини до збуту», – сказано в повідомленні.

За даними БЕБ, під час обшуків було вилучено:

Майже 24 тонни продукції ТМ H.J. Bruggen KG.

Понад 13,6 тис. одиниць продукції «Bonduelle».

Понад 185 тис. одиниць продукції інших відомих брендів («Бабусин продукт», «Аквамарин», «Верес» та ін.).

У підпільному цеху також виготовлялися підробки консервів «Аквамарин» фото: Бюро економічної безпеки України

«Окрім фальсифікату було вилучено обладнання для виготовлення та пакування, поліграфію, сировину, чорнові записи, фінансові документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та транспортні засоби, задіяні у схемі», – сказано в релізі.

Фальсифікат потрапляв на ринки та у роздрібні торгові точки фото: Бюро економічної безпеки України

Зауважується, що представники торгових марок підтвердили, що вилучена продукція є контрафактною та зазначили, що вжиті заходи суттєво сприяють детінізації ринку харчової продукції.

Раніше детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області забезпечили відшкодування понад 10 млн грн збитків, завданих державному бюджету підприємством, що спеціалізується на торгівлі продукцією агропромислового комплексу. Слідство встановило, що упродовж 2023-2024 років директор підприємства здійснив продаж соняшникової олії загальним обсягом понад 1,8 тис. тонн. У результаті таких операцій він отримав дохід у розмірі понад 46 млн грн, який не відобразив у податковій декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік.