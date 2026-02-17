Головна Світ Політика
Тегеран заявив про готовність заблокувати світовий нафтотрафік

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Тегеран заявив про готовність заблокувати світовий нафтотрафік
Іран погрожує перекрити головну «нафтову артерію» планети
Іранські військово-морські сили готові перекрити Ормузьку протоку

Іранські військово-морські сили готові заблокувати Ормузьку протоку, якщо відповідна вказівка надійде від вищого керівництва країни. Про це, як повідомляє іранська агенція Tasnim, заявив командувач ВМС Корпусу вартових ісламської революції адмірал Аліреза Тангсірі, інформує «Главком». 

Адмірал Аліреза Тангсірі зробив таку заяву під час навчань в Ормузькій протоці, які розпочались напередодні.

«Рішення про закриття Ормузької протоки приймає вище керівництво, і як військовослужбовець, я заявляю, що ми готові зробити це, коли б не дали на це вказівки наші старші офіцери», – сказав Тангсірі.

Також повідомляється, що під час військових навчань частина Ормузької протоки на кілька годин була зачинена для судноплавства.

Повідомляється, що ці навчання відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах зі США. Ормузька протока вважається найважливішими у світі воротами для транспортування нафти. І мета цих навчань – перевірка готовності оперативних сил до можливих загроз.

Зауважимо, через Ормузьку протоку проходить близько 20% світової нафти і 30% світових поставок скрапленого природного газу, і її ще називають найважливішою енергетичною артерією планети.

Нагадаємо, Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці. Маневри відбуваються на тлі значного зростання напруженості у відносинах із США. Зокрема, ситуація загострилася через іранську ядерну програму та відповідь Тегерана на антиурядові протести минулого місяця. Крім того, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про плани направити другий авіаносець на Близький Схід, продовжуючи загрожувати ударами по Ірану.

Теги: Іран військові навчання погрози США

