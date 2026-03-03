США анонсували нову хвилю ударів по Ірану

Вашингтон заявив про підготовку атак на ракетне виробництво, дрони та морські об’єкти

США готуються до «значного зростання» кількості атак по території Ірану протягом найближчих 24 годин та планують зосередити удари на ракетному виробництві, безпілотниках і морській інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

За словами високопосадовця США, перший раунд ударів досяг мети з ослаблення іранської протиповітряної оборони. Наступний етап операції буде спрямований на знищення виробництва ракет, безпілотних літальних апаратів та морських спроможностей Ірану.

За словами співрозмовника телеканалу, у США вважають, що попередні удари дозволили послабити оборонні можливості Тегерана, що відкриває шлях до масштабнішої фази операції.

Дональд Трамп раніше в інтерв’ю CNN заявив про подальшу ескалацію. «Ми навіть ще не почали сильно їх бити. Велика хвиля ще навіть не відбулася. Велика скоро настане.», – сказав Трамп.

Водночас високопосадовець повідомив, що запаси ракет поступово зменшуються, зокрема йдеться про крилаті ракети Tomahawk та перехоплювачі SM-3. Трамп також зазначив у розмові з CNN, що очікував тривалість війни з Іраном близько чотирьох тижнів, однак, за його словами, події розгортаються «випередження графіка».

До слова, Дональд Трамп став лідером серед сучасних американських президентів за інтенсивністю застосування військової сили проти інших держав. За час свого правління він санкціонував атаки на сім країн, серед яких Іран, Нігерія та Венесуела раніше ніколи не були мішенями для армії США. Статистика свідчить, що лише за 2025 рік кількість окремих авіаударів під його керівництвом перевищила сукупні показники адміністрації Байдена за чотири роки.