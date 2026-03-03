Головна Світ Політика
search button user button menu button

США анонсували нову хвилю ударів по Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США анонсували нову хвилю ударів по Ірану
Дональд Трамп розгорнув новий етап операції проти Ірану
фото: AP

Вашингтон заявив про підготовку атак на ракетне виробництво, дрони та морські об’єкти

США готуються до «значного зростання» кількості атак по території Ірану протягом найближчих 24 годин та планують зосередити удари на ракетному виробництві, безпілотниках і морській інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

За словами високопосадовця США, перший раунд ударів досяг мети з ослаблення іранської протиповітряної оборони. Наступний етап операції буде спрямований на знищення виробництва ракет, безпілотних літальних апаратів та морських спроможностей Ірану.

За словами співрозмовника телеканалу, у США вважають, що попередні удари дозволили послабити оборонні можливості Тегерана, що відкриває шлях до масштабнішої фази операції.

Дональд Трамп раніше в інтерв’ю CNN заявив про подальшу ескалацію. «Ми навіть ще не почали сильно їх бити. Велика хвиля ще навіть не відбулася. Велика скоро настане.», – сказав Трамп.

Водночас високопосадовець повідомив, що запаси ракет поступово зменшуються, зокрема йдеться про крилаті ракети Tomahawk та перехоплювачі SM-3. Трамп також зазначив у розмові з CNN, що очікував тривалість війни з Іраном близько чотирьох тижнів, однак, за його словами, події розгортаються «випередження графіка».

До слова, Дональд Трамп став лідером серед сучасних американських президентів за інтенсивністю застосування військової сили проти інших держав. За час свого правління він санкціонував атаки на сім країн, серед яких Іран, Нігерія та Венесуела раніше ніколи не були мішенями для армії США. Статистика свідчить, що лише за 2025 рік кількість окремих авіаударів під його керівництвом перевищила сукупні показники адміністрації Байдена за чотири роки.

Читайте також:

Теги: Іран США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість загиблих серед військових США на війні з Іраном зросла
Кількість загиблих серед військових США на війні з Іраном зросла
Сьогодні, 02:58
У США не побачили передумов для швидкої зміни режиму
Посадовці США засумнівалися у швидкому падінні режиму в Ірані
Вчора, 13:33
Іран оголосив про створення тимчасової ради керівництва
Іран створить тимчасову раду керівництва
1 березня, 08:31
МЗС Оману: Іран готовий до поступок у ядерній програмі задля угоди зі США
МЗС Оману: Іран готовий до поступок у ядерній програмі задля угоди зі США
28 лютого, 01:29
Донька 105-річної довгожительки розповіла про свою матір
Стали відомі секрети життя 105-річної представниці стародавнього плем'я індіанців
25 лютого, 03:00
Озброєні люди блокували дороги в низці регіонів країни шляхом підпалу автомобілів – це відома тактика картелів
У Мексиці силовики ліквідували одного з найвпливовіших наркоторговців світу: подробиці
22 лютого, 22:09
Авіаційні підрозділи США на Близькому Сході приведені у стан максимальної бойової готовності
США стягують на Близький Схід найбільшу кількість авіації за останні 23 роки
19 лютого, 18:20
Адміністрація Дональда Трампа схиляється до силового вирішення іранського питання
Ізраїль запровадив найвищий рівень бойової готовності: що відомо
19 лютого, 10:53
Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії
Міністр фінансів США пояснив, за якої умови можливе посилення санкцій проти РФ
6 лютого, 09:12

Політика

Франція направила Кіпру ракетні системи та фрегат
Франція направила Кіпру ракетні системи та фрегат
США анонсували нову хвилю ударів по Ірану
США анонсували нову хвилю ударів по Ірану
«Можемо вічно воювати»: Трамп заявив про рекордні запаси озброєння США
«Можемо вічно воювати»: Трамп заявив про рекордні запаси озброєння США
Греція викрила шпигуна біля військової бази США
Греція викрила шпигуна біля військової бази США
Загострення ситуації на Близькому Сході. Генсек НАТО дав Україні обіцянку
Загострення ситуації на Близькому Сході. Генсек НАТО дав Україні обіцянку
США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу
США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua