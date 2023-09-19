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Бензин в Україні продовжує дорожчати: плюс гривня за літр лише за вихідні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Бензин в Україні продовжує дорожчати: плюс гривня за літр лише за вихідні
В середньому по країні бензин марки А-95 подорожчав на 33 копійки
фото з відкритих джерел

За останні вихідні ціни на деяких АЗС ще більше наблизились до позначки в 60 грн/л 

В Україні продовжує дорожчати бензин та дизельне пальне, і лише за вихідні 15-18 вересня ціни на деяких АЗС зросли на гривню, повідомляє enkorr.

В середньому по країні бензин марки А-95 подорожчав на 33 копійки (до 54,20 грн/л). Бензин А-95+ додав в ціні 45 копійок (до 56,94 грн/л), а дизельне пальне тепер на 0,31 грн/л дорожче (53,98 грн/л).

Найбільше у вартості автомобільне пальне додало на АЗС мереж ОККО та WOG – бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне стали на 1 грн/л дорожче. За літр А-95 і ДП зараз просять 56,99 грн, а за А-95+ – до 58,99 грн. 

Трохи менше накинули до вартості пального у мережі BVS – «лише» 80 коп. А-95 і дизпальне подорожчали до 54,99 грн/л, А-95+ – до 56,99 грн/л.

Станом на зараз найдорожчий бензин марки А-95 на АЗС SOCAR – 57,99 грн/л, а вигідніше всього заправляти авто на заправках Маркет, де за літр просять 49,79 грн. Ситуація з найдорожчим А-95+ виглядає так само – на SOCAR літр обійдеться у 59,99 грн, в той час, як Укрнафта продає його по 53,90 грн/л.

За дизельне пальне викласти більше грошей також доведеться на АЗС мережі SOCAR – 57,99 грн/л, а найдешевше літр обійдеться на заправках Фактор – 50,10 грн.

Бензин в Україні продовжує дорожчати: плюс гривня за літр лише за вихідні фото 1

Раніше ми писали, що світові нафтопереробні заводи не можуть виробляти достатньо дизельного пального, що відкриває новий виток інфляції та позбавляє світову економіку пального, яке живить як промисловість, так і транспорт. У той час як ф’ючерси на нафту стрімко зростають (у п’ятницю вони були трохи нижче 95 дол. за барель), ціни на дизель в США підскочили вище 140 дол., що є найбільшим показником за всю історію для цієї пори року. Європейський еквівалент з літа злетів на 60%.

Теги: АЗС ціни дизельне пальне пальне бензин

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