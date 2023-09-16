У Криму через відсутність важливого товару загострюється гуманітарна криза

Дефіцит палива в Криму обумовлений порушенням логістичних маршрутів з територією РФ

У тимчасово окупованому Росією Криму загострюється гуманітарна криза. Зокрема, починаючи з вересня на півострові спостерігаються проблеми з пальним для автомобілів. Як повідомляє Центр національного спротиву, дефіцит пального виник через зниження обсягів відвантаження цього товару з російських нафтопереробних заводів на захопленому півострові.

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Окрім цього, дефіцит палива в Криму обумовлений порушенням логістичних маршрутів з територією РФ та зниженою купівельною спроможністю серед жителів півострова.

«Російська окупаційна адміністрація має на меті створити нові механізми субсидування окремих мереж АЗС, щоб уникнути майбутнього зростання цін на пальне. Проте, дане рішення створить передумови для закриття тих АЗС, які не будуть отримувати субсидій», – зазначають у ЦНС.

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Нагадаємо, що 23 серпня Сили оборони знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф» у Криму новою сучасною українською ракетою. Як пояснив Михайло Самусь, знищення С-400 для росіян є величезною проблемою, яка змушує перетягувати системи ППО з Москви на окупований півострів.

До слова, вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.

Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.