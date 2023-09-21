Росія обмежила експорт бензину та дизелю

Роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне у Росії з початку цього року по 18 вересня зросли на 9,4%

Уряд РФ ввів обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного палива для стабілізації цін на паливо внутрішнього ринку

Російський уряд ввів тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного палива для стабілізації цін на паливо внутрішнього ринку. Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду РФ у Telegram.

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«Тимчасові обмеження допоможуть наситити ринок палива, що дозволить знизити ціни для споживачів», – зазначено в дописі.

Раніше для стабілізації ситуації на паливному ринку російський уряд збільшив нормативи постачання автомобільного бензину та дизельного палива на біржу. А також запровадив щоденний моніторинг закупівель палива для потреб сільгоспвиробників з оперативним коригуванням обсягів.

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Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне у Росії з початку цього року по 18 вересня зросли на 9,4%. Уже до кінця літа стрибок цін на бензин у РФ став одним із найсильніших за останні 10 років.

До слова, у Росії заявляють про нестачу бензину. Зокрема, проблема виникла у південних регіонах країни. У російському Міненергетики рекомендували нафтовим компаніям самостійно знайти можливості щодо постачання та стримування дрібногуртових цін на дизельне паливо в сільськогосподарських регіонах країни.

Крім того, у тимчасово окупованому Криму також дефіцит пального через перебої з постачанням. Ціни на паливо зросли.