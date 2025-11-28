Нові виплати за народження дитини: демографиня пояснила, чому фінансових стимулів недостатньо

Світлана Аксьонова: Фінансова складова залишається важливою, бо Україна – найбідніша серед європейських країн

Запроваджені урядом зміни – підвищення допомоги при народженні дитини (50 тис. грн одноразово) та щомісячні виплати у 7 тис. грн – є важливими, але самі по собі не здатні змінити демографічні тенденції. Про це йдеться у матеріалі «Главкому» «50 тис. за народження дитини. Мало це чи багато: що каже світовий досвід?».

За словами провідної наукової співробітниці Інституту демографії НАН України Світлани Аксьонової, державна допомога при народженні дитини – це передусім підтримка родини у складний період, коли один із батьків вимушено залишає оплачувану роботу, а витрати родини зростають.

Аксьонова позитивно оцінює підвищення допомоги при народженні дитини, яке держава не переглядала 11 років. Раніше родини отримували 41,2 тис. грн частинами протягом трьох років, а тепер сума зросла менш ніж на 9 тис. грн і виплачуватиметься одразу. «Це правильне рішення, бо саме після народження дитини сім’я має найбільше витрат», – зазначає вона.

Ще одним важливим рішенням експертка називає повернення щомісячної допомоги для догляду за дитиною – 7 тис. грн, яку скасували у 2014 році. «Це окремий вид підтримки, і для багатьох сімей він буде відчутним», – додає Аксьонова.

Втім, нові виплати, за її прогнозами, вплинуть лише на тих, хто вже планував дитину, але вагався через фінанси. «Певний вплив може бути серед тих пар, які вже планували дитину, але вагалися через фінансові причини. Такі виплати можуть підштовхнути їх до реалізації планів», – каже вона.

Аксьонова наголошує: важливо не лише збільшувати кількість народжень, а й покращувати якість життя дітей. Кращий догляд, харчування, медицина – це інвестиція у здоровіше майбутнє. Європейська практика показує: підтримка має тривати до повноліття або завершення освіти, а не кілька місяців, підкреслює експертка.

Демографиня додала, що справжні зміни можливі лише за комплексного підходу. Це і гнучкі умови праці для батьків, і доступні садки та ясла, і якісна медицина, і програми репродуктивного здоров’я. Не менш важливі, за її словами, психологічна підтримка ветеранів, житлові програми для молодих родин та гідна оплата праці.

