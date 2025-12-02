Головна Світ Економіка
FT: Європейський центробанк відмовився підтримати кредит для України за рахунок активів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Європейський центральний банк мав виступити як «останній кредитор» для депозитарію Euroclear
фото: dpa

Європейський центральний банк дійшов висновку, що пропозиція Єврокомісії порушує його мандат

Європейський центральний банк відмовився підтримати ідею репараційного кредиту для України на 140 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними журналістів, європейські чиновники звернулися до Європейського центрального банку із проханням виступити кредитором для бельгійського депозитарію Euroclear, де зберігаються частина заморожених російських резервів.

План передбачав, що Європейський центральний банк виступить як «останній кредитор» для Euroclear та надасть гарантії щодо ліквідності механізму. За задумом ці кошти можна було б використати для фінансування потреб України після вторгнення Росії. Однак банк, за словами джерел видання, дійшов висновку, що така схема виходить за межі його мандату, так як за умовами договорів ЄС центральні банки не мають права безпосередньо фінансувати державні витрати або виступати гарантами таких позик.

ЄС шукає інші механізми для фінансування України: альтернативи репараційному кредиту або ж нові юридичні формули, які б дозволили обійти правові перепони. Загальна сума заморожених активів Центрального банку РФ у країнах Заходу становить близько 260 млрд євро, з яких 193 млрд зберігаються на рахунках Euroclear у Бельгії.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки висловили свою підтримку намірам Європейського Союзу застосувати заморожені російські активи для припинення воєнних дій в Україні. Повідомлялося, що Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку.

До слова, голова російського банку ВТБ Андрій Костін, який є впливовою фігурою в РФ, попередив, що якщо Європейський Союз використає заморожені суверенні активи Росії (сума яких становить близько €140 млрд) для фінансування кредиту Україні, Москва розпочне масштабну судову війну, що може тривати 50 «років навіть після встановлення миру».

кредит фінансування Європейський Союз

