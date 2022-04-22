Британія вводить ембарго на імпорт ікри, срібла, лісу з Росії

Загальна сума імпортних мит і заборон на російські товари сягне понад 1 млрд фунтів

Велика Британія вводить новій санкції проти Росії, яка 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Нові санкції включають заборону на імпорт срібла, лісоматеріалів і високоякісних продуктів із Росії, зокрема ікри.

Також Велика Британія підвищить мита на 96 категорій товарів із Росії та Білорусі. Серед них алмази та каучук, а також живі тварини, продукти харчування, одяг, транспортні засоби, музичні інструменти тощо.

З новими санкціями загальна сума імпортних мит і заборон на російські товари сягне понад 1 млрд фунтів.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу у розмірі $500 млн.

Раніше президент США Джо Байден оголосив новий пакет допомоги для України і закрив росіянам порти.

Загальний обсяг допомоги складає $800 млн. Це артилерійські системи, бронетранспортери, безпілотники та інша техніка, яка буде корисна для ефективного введення війни у донбаському степу.