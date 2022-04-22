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    Економіка та фінанси

    Британія вводить ембарго на імпорт ікри, срібла, лісу з Росії

    Велика Братинія вдарила по економіці РФ новими санкціями - Британія вводить ембарго на імпорт ікри, срібла, лісу з Росії
    Велика Братинія вдарила по економіці РФ новими санкціями

    Загальна сума імпортних мит і заборон на російські товари сягне понад 1 млрд фунтів

    Велика Британія вводить новій санкції проти Росії, яка 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

    Нові санкції включають заборону на імпорт срібла, лісоматеріалів і високоякісних продуктів із Росії, зокрема ікри.

    Також Велика Британія підвищить мита на 96 категорій товарів із Росії та Білорусі. Серед них алмази та каучук, а також живі тварини, продукти харчування, одяг, транспортні засоби, музичні інструменти тощо.

    З новими санкціями загальна сума імпортних мит і заборон на російські товари сягне понад 1 млрд фунтів.

    Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу у розмірі $500 млн.

    Раніше президент США Джо Байден оголосив новий пакет допомоги для України і закрив росіянам порти.

    Загальний обсяг допомоги складає $800 млн. Це артилерійські системи, бронетранспортери, безпілотники та інша техніка, яка буде корисна для ефективного введення війни у донбаському степу.

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    Теги: росія окупанти санкції війна ембарго Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британія вводить ембарго на імпорт ікри, срібла, лісу з Росії