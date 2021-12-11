«Центр Разумкова»: весь імпорт вугілля в Україну здійснюється за формулою «Роттердам+»

Остання імпортна партія вугілля з США коштувала українським компаніям майже 190 доларів/тонну

Усі імпортні контракти на поставку вугілля в Україну прив’язані до котирувань вугілля в порту Роттердам плюс вартість доставки до українських портів, що відповідає формулі «Роттердам+». Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Усі контракти, які українські тепловики уклали на імпорт вугілля з США прив’язані до котирувань агентства Argus Dayly Coal в регіоні «Амстердам–Роттердам–Антверпен». Для українського читача цей індекс більш відомий як API2 – той самий, що був покладений в основу формули імпортного паритету («Роттердам+»)», – повідомив експерт на своїй сторінці в Facebook.

За його інформацією, остання імпортна партія вугілля з США коштувала українським компаніям майже 190 доларів/тонну

Омельченко наголосив, що лише ціна фрахту за зовнішніми контрактами досягає 30-35 доларів за тонну, тоді як у формулі «Роттердам+» транспортна складова не перевищувала 12,5 доларів.

«Без імпорту вугілля з США, українську енергосистему уже очікували би проблеми. Очевидно, що без прозорого ціноутворення, заснованого на європейських принципах, ніхто би не поставляв в Україну вугілля. Ще в 2016 році я говорив, що імпортний паритет, з прив’язкою до прозорого цінового індексу в Європі – єдиний цивілізований шлях ціноутворення на вугілля, природний газ та нафтопродукти», – додав Омельченко.

Нагадаємо, справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».

Єдиними потерпілими у справі вважаються два заводи Ігоря Коломойського – Нікопольський завод феросплавів та Запорізький феросплавний завод.