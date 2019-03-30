Нічний експрес Київ-Маріуполь вирушив у перший рейс



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АТ « Укрзалізниця » урочисто запустила у перший рейс новий поїзд категорії « нічний експрес » №9/10 Київ-Маріуполь Фото: Укрінформ

Подорож з Києва до Маріуполя займатиме менш як 15 годин

У перший рейс 30 березня вирушив фірмовий поїзд 1 класу категорії «нічний експрес» №10/9 Київ – Маріуполь. Його урочисто відправили міністр інфраструктури України Володимир Омелян, голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов та Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

За словами міністра інфраструктури, цей проект став можливим завдяки координації зусиль вищого керівництва держави, міністерства, Укрзалізниці та місцевої влади Маріуполя. У подальших планах – реконструкція залізничного вокзалу у Маріуполі та електрифікація ділянки між Маріуполем та Запоріжжям.

Новий поїзд складається із 10 вагонів різних типів: СВ, купе та плацкарт. У поїзді загалом 354 місця. «Це найшвидший поїзд на цьому маршруті, він долає відстань на 2 години швидше ніж інші поїзди. Ми змогли оптимізувати рух поїзда завдяки удосконаленню залізничної інфраструктури та склали його графік рух таким чином, щоб не заважати вантажним поїздам, які прямують до багатьох підприємств регіону», - розповів Євген Кравцов.

За його словами, у вагонах, окрім металевого корпусу, все повністю нове. Купейні вагони капітально-відремонтовані у двох депо Укрзалізниці, а вагони СВ та плацкарт – на двох українських заводах. Усі комплектуючі майже 100% українського виробництва. «Оновити вагон купе таким ремонтом коштує 9,5 млн грн – це у два 2,5 раза дешевше, ніж купити новий», - зауважив керівник Укрзалізниці.

Також Євген Кравцов зазначив, що цей поїзд приклад найвищого рівня стандарту обслуговування, який може на сьогодні запропонувати пасажирам Укрзалізниця. «У квітні запровадимо нову класифікацію поїздів з розподілом на категорії: комфорт, стандарт та економ. Таким чином, пасажири зможуть обирати рівень сервісу за відповідну ціну», - резюмував Євген Кравцов.

За словами Маріупольського міського голови, проект має велике значення для розвитку промислового та економічного потенціалу регіону для покращення логістики.

Нагадаємо, пасажиропотік у сполученні Київ-Маріуполь-Київ постійно зростає. У 2018 році залізничним транспортом перевезено з Києва до Маріуполя майже 570 тис. пасажирів, зворотно – понад 606 тис., тоді як у 2017 р. було перевезено 422 тис. та 487 тис. та відповідно. У 2019 році з Києва до Маріуполя подорожували 120 тис., зворотно –140 тис. пасажирів. Наразі прямі пасажирські поїзди до Маріуполя курсують не лише з Києва, а й з Харкова, Львова та Бахмута.

Поїзд № 10/9 Київ – Маріуполь відправляється зі станції Київ-Пасажирський о 19:03 та прибуває на кінцеву станцію о 09:47. Із Маріуполя він вирушає о 16:30 і прибуває до Києва о 07:14. Поїзд зупиняється на станціях Дніпро-Головний, Запоріжжя-1, Комиш-Зоря та Волноваха. Він долатиме маршрут за 14 годин 47 хвилин у напрямку Маріуполя та за 14 годин 44 хвилини у напрямку Києва. Інші поїзди перебувають в дорозі за цим маршрутом майже за 17 годин (№104/103 Київ – Маріуполь) та майже 18 годин (№84/83 Київ – Маріуполь).

Раніше повідомлялося, що Центральний залізничний вокзал в Києві в 2018 році обслужив 23,4 млн пасажирів у дальньому сполученні.