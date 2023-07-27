Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Через блокування портів українські ГЗК завантажені лише на половину – ГМК Центр

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Через блокування портів українські ГЗК завантажені лише на половину – ГМК Центр
Найбільше української руди за підсумками січня-червня 2023 року споживала Словаччина – 30%
ілюстративне фото

Експерти видання підкреслюють: системна криза з обсягами виробництва та експортом може вирішитись

Блокування портів призвело до того, що Україна втратила частину своїх світових ринків, через що обсяги виробництва продукції значно впали. Про це йдеться у новому дослідженні на сайті ГМК Центру. 

«До початку війни основним споживачем української залізної руди був Китай, але через блокаду українських морських портів постачання сировини до КНР стало економічно недоцільним. Тому ключовими ринками експорту руди стали країни ЄС», – вказує видання.

Найбільше української руди за підсумками січня-червня 2023 року споживала Словаччина – 30% (у грошовому виразі). На другому місці Чехія – 24,7%, а на третьому – Польща – 19,6%. Водночас, цифри лишаються песимістичними: експорт руди до ЄС у 2022 році впав на 21,5% р/р.

«Загальна ситуація серед основних виробників виглядає так: один із українських ГЗК сьогодні не контролюється Україною, ГЗК групи «Метінвест» завантажено лише на 35-40% від довоєнних показників, ГЗК «АрселорМіттал Кривий Ріг» – на 40%, «Рудомайн» та Ferrexpo працюють на 50% своїх можливостей, а КЖРК – на 40-50% від потужностей довоєнного періоду», – вказує видання.

Експерти видання підкреслюють: системна криза з обсягами виробництва та експортом може вирішитись, лише якщо порти Чорного моря будуть розблоковані та безпечні для судноплавства. А поки їх заблоковано, у металургів виникають додаткові проблеми з логістикою.

«На тлі скасування «Зернової угоди» агроекспортери ще більше тиснуть на вантажопотік через дунайські порти та західні залізничні прикордонні переходи, знижуючи можливості та обсяги експорту продукції ГМК», – акцентують дослідники.

Як повідомлялось, у 2022 році українські металурги виплавили 6,26 млн тонн сталі, що на 70,69% менше показника попереднього року. У результаті Україна впала на 25 місце у світовому рейтингу виробників сталі, який складається асоціацією Worldsteel.

Раніше Федерація роботодавців транспорту України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні. Це дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тис. робочих місць.

Теги: експорт Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російськими ракетами зруйновано будинок культури на Чернігівщині
Удар дронами по Кіровоградщині та ракетна атака на дві області: яка ситуація в регіонах
22 липня, 10:10
Поки Росія існуватиме поруч, буде ймовірність нових конфліктів
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
18 липня, 18:55
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна
Глава МЗС Франції закликала сприймати війну в Україні як загрозу для всього світу
18 липня, 08:29
219 конгресменів підтримали законопроєкт про оборонні витрати у 2024 році
Палата представників США схвалила оборонний бюджет-2024: що отримає Україна
15 липня, 07:07
«Зеленському за поїздку в Вільнюс – дякую»
Ми вже в НАТО
12 липня, 07:14
Ердоган може переговорити у Литві з Байденом
Офіс Ердогана розсекретив головну причину його візиту до Литви
10 липня, 11:10
Українці сьогодні показують пиклад для усього світу
Чому наші предки усвідомили себе саме українцями?
8 липня, 12:02
Хаматова переконана, що може будь-якої миті повернутися до Росії
Акторка Чулпан Хаматова відповіла росіянам, які просили її повернутися
29 червня, 14:53
Сполучені Штати запевняють, що і надалі допомагатимуть Україні
США оголосили новий пакет військової допомоги. Що отримає Україна
27 червня, 20:41

Економіка

Через блокування портів українські ГЗК завантажені лише на половину – ГМК Центр
Через блокування портів українські ГЗК завантажені лише на половину – ГМК Центр
НБУ підрахував втрати аграріїв після припинення дії «зернового коридору»
НБУ підрахував втрати аграріїв після припинення дії «зернового коридору»
Нацбанк знизив облікову ставку вперше за рік
Нацбанк знизив облікову ставку вперше за рік
Велике будівництво у тилу. Компанія скандального нардепа знову отримала «жирний» тендер
Велике будівництво у тилу. Компанія скандального нардепа знову отримала «жирний» тендер
Зеленський повернув довоєнні податки
Зеленський повернув довоєнні податки
Банки планують пом’якшити умови кредитування для бізнесу та населення
Банки планують пом’якшити умови кредитування для бізнесу та населення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Путін помстився Гаазі за ордер на арешт
63K
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
27K
Атака Росії на українські порти: уряд назвав кількість знищених об’єктів
14K
Велике будівництво у тилу. Компанія скандального нардепа знову отримала «жирний» тендер
13K
Обстріл Херсонщини: помічено цікаву тенденцію
12K
Прем’єр Ірландії зробив гучну заяву щодо смерті Путіна

Новини

За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Сьогодні, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
Вчора, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
25 липня, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
25 липня, 06:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту