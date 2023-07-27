Через блокування портів українські ГЗК завантажені лише на половину – ГМК Центр

Експерти видання підкреслюють: системна криза з обсягами виробництва та експортом може вирішитись

Блокування портів призвело до того, що Україна втратила частину своїх світових ринків, через що обсяги виробництва продукції значно впали. Про це йдеться у новому дослідженні на сайті ГМК Центру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«До початку війни основним споживачем української залізної руди був Китай, але через блокаду українських морських портів постачання сировини до КНР стало економічно недоцільним. Тому ключовими ринками експорту руди стали країни ЄС», – вказує видання.

Найбільше української руди за підсумками січня-червня 2023 року споживала Словаччина – 30% (у грошовому виразі). На другому місці Чехія – 24,7%, а на третьому – Польща – 19,6%. Водночас, цифри лишаються песимістичними: експорт руди до ЄС у 2022 році впав на 21,5% р/р.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Загальна ситуація серед основних виробників виглядає так: один із українських ГЗК сьогодні не контролюється Україною, ГЗК групи «Метінвест» завантажено лише на 35-40% від довоєнних показників, ГЗК «АрселорМіттал Кривий Ріг» – на 40%, «Рудомайн» та Ferrexpo працюють на 50% своїх можливостей, а КЖРК – на 40-50% від потужностей довоєнного періоду», – вказує видання.

Експерти видання підкреслюють: системна криза з обсягами виробництва та експортом може вирішитись, лише якщо порти Чорного моря будуть розблоковані та безпечні для судноплавства. А поки їх заблоковано, у металургів виникають додаткові проблеми з логістикою.

«На тлі скасування «Зернової угоди» агроекспортери ще більше тиснуть на вантажопотік через дунайські порти та західні залізничні прикордонні переходи, знижуючи можливості та обсяги експорту продукції ГМК», – акцентують дослідники.

Як повідомлялось, у 2022 році українські металурги виплавили 6,26 млн тонн сталі, що на 70,69% менше показника попереднього року. У результаті Україна впала на 25 місце у світовому рейтингу виробників сталі, який складається асоціацією Worldsteel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Федерація роботодавців транспорту України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні. Це дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тис. робочих місць.