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Глава МЗС Франції закликала сприймати війну в Україні як загрозу для всього світу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Франції закликала сприймати війну в Україні як загрозу для всього світу
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна
фото з відкритих джерел

 Глава МЗС Франції заявила, що РФ лише удає, що демонструє солідарність за мир

Російська агресія проти України несе загрозу як для безпеки в Європі, так і для глобального порядку, ставлячи під загрозу стабільність у численних сферах по всьому світу. Про це заявила в понеділок під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Усі, в кого може виникнути спокуса вважати, що ця війна є надто далекою, що це – європейська справа, яка їх не стосується, повинні усвідомити: якщо ми погодимося з тим, що сила може переважати над правом, то суверенітет і територіальна цілісність зневажатимуться безкарно»,- заявила глава французької дипломатії.

За її словами, якщо зараз не покарати агресора, це сприятиме виникненню інших воєн. 

«Ця війна впливає на всіх нас також, адже її наслідки обтяжують людей в усьому світі, особливо в найбідніших і найуразливіших країнах, а також тому, що російська агресія несе надто багато негативних наслідків крізь у світі», - сказала глава МЗС Франції.

Вона заявила, що РФ лише удає, що демонструє солідарність за мир, однак насправді не здійснює практичних кроків для цього.

«Ми повинні відповісти на цю агресію, що порушила всі принципи ООН, у які ми віримо, рішеннями, заснованими на праві й справедливості»,- зауважила Колонна.

В цьому контексті вона акцентувала на необхідності забезпечити покарання за воєнні злочини, які були скоєні Росією в Україні. Крім того, вона зазначила, що гарантування безпеки цивільних ядерних об'єктів в Україні, зокрема, Запорізької АЕС, є пріоритетним завданням.

«Ми також віддані подальшому захисту цивільного населення та допомозі майже 18 мільйонам людей, які потребують гуманітарної допомоги в Україні», - додала глава МЗС Франції.

Вона також зазначила, що Україна продовжує прагнути до діалогу, в основі якого лежать спільні міжнародні принципи.

«І тому ми це підтримуємо, і ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно»,- наголосила Колонна.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що світ не повинен допустити подовження війни РФ проти України ще на 500 днів, тому Росія повинна негайно вивести свої війська з території держави.

Також глава МЗС Франції пояснила, якою має бути перемога України.

Нагадаємо, Кремль припиняє зернову угоду. Зазначається, що РФ «негайно повернеться до зернової угоди як тільки її домовленості будуть виконані».

Крім того, представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія сьогодні офіційно повідомила Туреччину та Україну, секретаріат ООН про заперечення проти продовження зернової угоди.

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Теги: росія міністр війна агресія Україна суверенітет населення

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