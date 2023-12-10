Чи зросте прожитковий мінімум із 1 січня: роз’яснення

Прожитковий мінімум в Україні у січні має зрости до 2920 грн на місяць

У новому році прожитковий мінімум становитиме 2920 грн на місяць

Із січня в Україні заплановане підвищення прожиткового мінімуму, що передбачено Державним бюджетом на 2024 рік. Головне управління Державної податкової служби в Рівненській області поінформувало, яким буде прожитковий мінімум у наступному році.

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Відповідно до Держбюджету, прожитковий мінімум в Україні у 2024 році має зрости до 2920 грн на місяць.

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум становитиме:

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для дітей віком до шести років – 2563 грн;

для дітей віком від шести до 18 років – 3196 грн;

працездатних осіб – 3028 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1600 грн;

для осіб, які втратили працездатність, – 2361 грн.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року зростання споживчих цін в Україні сповільнилося до 0,5% після росту на 0,8% у жовтні та на 0,5% – у вересні. Однак ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в листопаді зросли на 0,8%. Найбільше (на 13,2%) подорожчали овочі.

Нагадаємо, що в Держстаті рапортують про уповільнення темпів росту споживчих цін. Проте це не означає, що усе різко почало дешевшати. Імовірно, ціни на овочі до середини грудня майже не зміняться, тож борщ ще трохи потішить споживачів своєю вартістю. Водночас, кажуть експерти, є всі передумови для подорожчання хліба, яєць, молочної та кондитерської продукції.