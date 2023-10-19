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Юрій Гудименко Політичний діяч

Дике Поле повертається. Чи готові до цього українці?

glavcom.ua
Дике Поле знову на мапі. Запоріжжя, Херсонщина, Донбас – все це воно
скріншот з відео

Сама історія повернулася в реальність, щоб подивитися, як ми воюємо

Подивіться на мапу війни. Включіть уяву.

І ви побачите, що з темряви давно забутих віків в реальність повертається Дике Поле. Від Одещини до клятого Білгорода, там де зараз вогонь і війна.

Дике Поле – це частина Великого Степу, який починався від Дністра і закінчувався неподалік Японського моря. Безкрайній, незаселений степ, земля кочівників і воїнів, коней і зброї.

Дике Поле знову на мапі. Запоріжжя, Херсонщина, Донбас – все це воно. Регіон, в якому я народився, регіон фабрик і шахт, промисловості і полів, змінюється на довгі роки. Заводи горять. Будинки падають під ударами снарядів. Поля засіваються мінами. Люди уходять у інші міста, подалі від нового Дикого Поля. Туди повернулися кров, козаки і зброя.

Навіть Великий Луг вийшов на світ з-під води після підриву Каховської ГЕС. По ньому вже ходить наше нове козацтво, атакуючи вічного ворога.

Сама історія повернулася в реальність, щоб подивитися, як ми воюємо. Тож давайте покажемо їй, на що ми здатні.

Підтримуйте ЗСУ. Будьте з ЗСУ. Вступайте до лав ЗСУ.

Виходьте у Дике Поле.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Донбас історія земля війна

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Юрій Гудименко

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