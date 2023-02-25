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Через значні руйнування енергокомпанії не мають грошей на ремонт – ексміністр

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Через значні руйнування енергокомпанії не мають грошей на ремонт – ексміністр
Колишній міністр енергетики Олексій Оржель
фото з відкритих джерел

Зараз існує велика проблема повернення споживачів назад

Ворожі атаки призвели до значних руйнувань в енергосистемі, що не дозволяє енергетичним компаніям накопичувати кошти на ремонт пошкодженого обладнання.

Про це повідомив колишній міністр енергетики Олексій Оржель.

«Чи вистачає грошей компаніям? Ні, не вистачає. Не вистачає, тому що об’єкти генерації знищені, об’єкти інфраструктури знищені. Якщо ми зараз подивимось на інвестиційні програми, вони покривають одиниці відсотків від тої шкоди, яку зробили рашисти», – сказав він.

Він зазначив, що зараз існує велика проблема повернення споживачів назад, щоб в регіонах почала відновлюватись економічна діяльність, а енергокомпанії отримали кошти на відновлення.

Екс-міністр додав, що під час блекауту на Одещині вартість електроенергії на «ринку на добу наперед» падала до рівня, який зовсім не покриває витрат на виробництво.

«Грошей абсолютно не вистачає. Давайте дивитись правді в очі, долар коштував 28 грн, а зараз – 40. Ну не покриває воно операційні витрати на виробництво кіловат-години», – підсумував Оржель.

Нагадаємо, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) зазначає, що для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.

Теги: міністр ремонт Олексій Оржель рашисти

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