Вартість вантажних залізничних перевезень в Україні перевищила тарифи ЄС

Удар по експорту: залізничні вантажні тарифи в Україні вже вищі, ніж в ЄС

Вартість залізничних перевезень залізної руди територією України нині є вищою, ніж у країнах Європейського Союзу. Про це повідомив голова об’єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

За його словами, після масштабного підвищення тарифів у 2022 році українські залізничні перевезення втратили свою конкурентну перевагу.

«Фактична вартість доставки руди в Україні уже не нижча, а подекуди навіть вища, ніж у Євросоюзі», – зазначив Каленков.

Він також надав детальні розрахунки фактичної вартості транспортування залізної руди по двох маршрутах – від українського кордону до польського порту Гданськ через Польщу та через Словаччину.

За цими даними, перевезення руди у вагоні ЦТЛ «Укрзалізниці» до кордону з Польщею коштує 13,9 долара за тонну. Для порівняння: транспортування цього самого обсягу вагонами RTS Cargo територією Польщі на аналогічну відстань близько 800 кілометрів до Гданська обходиться у 12,3 долара за тонну. Аналогічна ситуація спостерігається і на маршруті до кордону зі Словаччиною: вартість доставки руди територією України становить 16,5 долара за тонну, тоді як перевезення вагонами Budamar Logistics по території Словаччини та Польщі на подібну відстань – лише 10,1 долара за тонну.

У розрахунках враховано всі складові вартості – локомотивна, вагонна, та оплата за користування інфраструктурою. В Україні ця сума включає залізничний тариф і плату за користування вагонами ЦТЛ.

В «Укрметалургпромі» зазначають: така різниця у тарифах суттєво знижує конкурентоспроможність українських експортерів руди. За нинішніх умов війни, високих енергетичних витрат і логістичних обмежень додаткове навантаження на промисловість може мати негативний вплив на виробництво та експортну активність підприємств.

Раніше об’єднання ключових галузевих асоціацій – «Укрметалургпром», «УкрФА», «Укрцемент», Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів та Союз хіміків України – звернулися до прем’єр-міністра Юлії Свириденко та профільних відомств із вимогою не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%: це призведе до скорочення ВВП майже на 100 млрд грн, втрати валютної виручки на 98 млрд грн, мінус 36 млрд грн бюджетних надходжень щороку та ліквідації щонайменше 76 тис. робочих місць (із них 26 тис. – у промисловості).