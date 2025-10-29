Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Держбюджет-2026 оминув пасажирські вагони: які можуть бути наслідки

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Держбюджет-2026 оминув пасажирські вагони: які можуть бути наслідки
Пасажирські вагони під загрозою: КВБЗ про бюджет-2026
фото з відкритих джерел

Крюківський вагонобудівний завод попереджає, що це може загрожувати реалізації державного проєкту та майбутньому галузі

У законопроєкті держбюджету на 2026 рік не заклали фінансування для закупівлі нових пасажирських вагонів, що викликало занепокоєння Крюківського вагонобудівного заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію на сайті Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ).

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) повідомив, що у проєкті державного бюджету на наступний рік відсутнє фінансування для придбання нових пасажирських вагонів. 

«Законопроєктом про Державний бюджет України на 2026 рік, що розглядається у Верховній Раді, фінансування для придбання нових пасажирських вагонів не передбачено» , – заявляє КВБЗ.

Наразі підприємство разом із суміжними компаніями виконує замовлення АТ «Укрзалізниця» в рамках інвестиційного проєкту «Придбання пасажирських вагонів», що передбачає закупівлю 366 одиниць. У 2025 році підписано договори на 100 вагонів, а постачання у 2026 році заплановане до початку літніх перевезень. Інвестиційний план включає ще 200 вагонів у 2026–2027 роках.

«У разі невключення таких видатків до держбюджету проєкт буде призупинений, і держаного замовлення на пасажирські вагони не буде. Це призведе до непоправних незворотних наслідків – відтоку фахівців та вмирання галузі пасажирського вагонобудування» , – говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку запропонував уряду передбачити у держбюджеті 2026 року 26 млрд грн для фінансової підтримки АТ «Укрзалізниця». Раніше з аналогічною ініціативою виступив Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Кошти пропонують спрямувати через Міністерство розвитку громад та територій – на забезпечення пасажирських перевезень, транспортування гуманітарних вантажів та евакуаційних операцій. 

«Укрзалізниця» готує чергову індексацію вантажних тарифів: на 27% у 2025 році та ще на 11% з 1 січня 2026 року (сукупно – понад 40%). Це рішення, за даними Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ), уже погоджене правлінням і наглядовою радою компанії: вже найближчим часом проєкт наказу планують направити до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Читайте також:

Теги: фінансування завод Укрзалізниця бюджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейський Союз виснажує фінансові та військові ресурси Росії
Верховна представниця ЄС пояснила, чому час грає на руку Україні
13 жовтня, 13:39
Замість українців, які помирають, будуть мігранти? Соцмережі відреагували на заяву бізнес-омбудсмена
Замість українців, які помирають, будуть мігранти? Соцмережі відреагували на заяву бізнес-омбудсмена
22 жовтня, 19:14
Атакований Афіпський НПЗ у ніч на 26 вересня
Reuters: Росія залучає резервістів для охорони НПЗ через дронові атаки
23 жовтня, 04:13
Росія атакувала рухомий склад і залізничну інфраструктуру на Сумщині
Через удар по залізниці на Сумщині затримуються деякі потяги: перелік
23 жовтня, 09:22
Після прильотів безпілотників ЦСО «А» СБУ над НПЗ здійнялися стовпи чорного диму
Далекобійні дрони СБУ вразили один із найбільших НПЗ Росії за 1,4 тис. км (відео)
3 жовтня, 14:30
Активи товариства, включно з акціями, промисловим обладнанням та нерухомістю, були арештовані та передані в управління АРМА
АРМА шукає управителя одного з найбільших машинобудівних заводів України
8 жовтня, 13:15
Дати найближчих засідань членів наглядової ради «Укрзалізниці» тримаються в секреті
Оновлена Наглядова рада «Укрзалізниці» без голови: хто претендує на високу посаду?
14 жовтня, 14:52
ОПЗ потрібно продавати як робочий завод, а не як металобрухт – партнер АГТ
ОПЗ потрібно продавати як робочий завод, а не як металобрухт – партнер АГТ
13 жовтня, 16:04
Окупанти атакували Харківщину
Атака на Одещину та Харківщину, вибухи у Росії, Трамп у Південній Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 05:54

Економіка

Держбюджет-2026 оминув пасажирські вагони: які можуть бути наслідки
Держбюджет-2026 оминув пасажирські вагони: які можуть бути наслідки
95% троянд потрапляють контрабандою. Нардепка розповіла, скільки грошей втратила Україна
95% троянд потрапляють контрабандою. Нардепка розповіла, скільки грошей втратила Україна
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми
Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе ознайомилася з роботою ДТЕК із відновлення енергосистеми
Автошляхи не витримають, річки не справляться: у парламенті закликали забезпечити фінансування залізниці з бюджету
Автошляхи не витримають, річки не справляться: у парламенті закликали забезпечити фінансування залізниці з бюджету
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 184 тисячам родин після обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 184 тисячам родин після обстрілів
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» ослабить економіку – звернення працівники «Запоріжсталі»
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» ослабить економіку – звернення працівники «Запоріжсталі»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua