Держбюджет-2026 оминув пасажирські вагони: які можуть бути наслідки

Крюківський вагонобудівний завод попереджає, що це може загрожувати реалізації державного проєкту та майбутньому галузі

У законопроєкті держбюджету на 2026 рік не заклали фінансування для закупівлі нових пасажирських вагонів, що викликало занепокоєння Крюківського вагонобудівного заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію на сайті Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ).

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) повідомив, що у проєкті державного бюджету на наступний рік відсутнє фінансування для придбання нових пасажирських вагонів.

«Законопроєктом про Державний бюджет України на 2026 рік, що розглядається у Верховній Раді, фінансування для придбання нових пасажирських вагонів не передбачено» , – заявляє КВБЗ.

Наразі підприємство разом із суміжними компаніями виконує замовлення АТ «Укрзалізниця» в рамках інвестиційного проєкту «Придбання пасажирських вагонів», що передбачає закупівлю 366 одиниць. У 2025 році підписано договори на 100 вагонів, а постачання у 2026 році заплановане до початку літніх перевезень. Інвестиційний план включає ще 200 вагонів у 2026–2027 роках.

«У разі невключення таких видатків до держбюджету проєкт буде призупинений, і держаного замовлення на пасажирські вагони не буде. Це призведе до непоправних незворотних наслідків – відтоку фахівців та вмирання галузі пасажирського вагонобудування» , – говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку запропонував уряду передбачити у держбюджеті 2026 року 26 млрд грн для фінансової підтримки АТ «Укрзалізниця». Раніше з аналогічною ініціативою виступив Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Кошти пропонують спрямувати через Міністерство розвитку громад та територій – на забезпечення пасажирських перевезень, транспортування гуманітарних вантажів та евакуаційних операцій.

«Укрзалізниця» готує чергову індексацію вантажних тарифів: на 27% у 2025 році та ще на 11% з 1 січня 2026 року (сукупно – понад 40%). Це рішення, за даними Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ), уже погоджене правлінням і наглядовою радою компанії: вже найближчим часом проєкт наказу планують направити до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.