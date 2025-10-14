Головна Гроші Економіка
Президент Спілки виробників будматеріалів: пасажирські перевезення «Укрзалізниці» мають фінансуватись за рахунок податків

Дарія Демяник
Дарія Демяник
«Укрзалізниця» втрачає клієнтуру і обсяги надходжень
Бюджетне фінансування пасажирських перевезень допоможе «Укрзалізниці» утримати вантажі від переходу на автомобільний транспорт – експерт

Якщо держава забезпечить компенсацію збитків за пасажирські перевезення «Укрзалізниці» з бюджету, це буде правильним кроком, адже соціальні зобов’язання компанія має виконувати за рахунок податків, а не крос-субсидування. Крім того, наявність фінансування допоможе «Укрзалізниці» утримати тарифи на вантажні перевезення, а відтак – запобігти втраті клієнтів, які можуть перейти на послуги автотранспорту. Про це розповів президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій, коментуючи рішення транспортного комітету Верховної Ради, який підтримав виділення бюджетних коштів для покриття збитковості пасажирських перевезень.

За словами Салія, фінансування перевезень із держбюджету є логічним, адже податки, сплачені населенням, мають спрямовуватись на найнагальніші потреби, зокрема на перевезення громадян із зон бойових дій.

«Якщо на це витрачаються кошти, а є собівартість пасажирських перевезень, держава повинна розподіляти цей ресурс так, щоб забезпечувати життєдіяльність українців», – зазначив він.

Салій підкреслив, що відсутність бюджетної підтримки призводить до зростання витрат бізнесу та втрати клієнтів залізницею.

«Якщо гроші беруть не з бюджету, а з виробників, відбувається перехід на автомобільний транспорт. «Укрзалізниця» втрачає клієнтуру і обсяги надходжень», – пояснив він.

На його думку, державна підтримка допоможе уникнути подальшого підвищення тарифів та зменшить ризики монополізації ринку.

«Ми сподіваємося, що це буде певна гарантія. Адже якщо держава дала компенсацію, тоді підвищення тарифів буде важче обґрунтувати», – додав він.

Він також наголосив на потребі більшої відкритості «Укрзалізниці» та спрощення доступу приватних компаній до інфраструктури.

«Якщо виробники купують власні вагони й тепловози, вони повинні мати можливість користуватися коліями за доступним тарифом. Це зробить українські товари більш конкурентоспроможними», – підсумував Салій.

Раніше об’єднання ключових галузевих асоціацій – «Укрметалургпром», «УкрФА», «Укрцемент», Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів та Союз хіміків України – звернулися до прем’єр-міністра Юлії Свириденко та профільних відомств із вимогою не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%: це призведе до скорочення ВВП майже на 100 млрд грн, втрати валютної виручки на 98 млрд грн, мінус 36 млрд грн бюджетних надходжень щороку та ліквідації щонайменше 76 тис. робочих місць (із них 26 тис. – у промисловості).

