Окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру: які потяги курсують із затримками

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру: які потяги курсують із затримками
Деякі потяги курсують із затримками до двох годин
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зміненими маршрутами їхатимуть потяги Івано-Франківськ – Черкаси та Черкаси – Київ

Унаслідок російського масованого обстрілу пошкоджень зазнали об’єкти залізничної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Через російські атаки деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами. Зокрема, поїзд Івано-Франківськ – Черкаси, який уже в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області, орієнтовна затримка – до двох годин.

Також зміненим маршрутом їхатиме поїзд Черкаси – Київ. Затримка у дорозі близько години. Окрім цього, можливі затримки у русі приміських поїздів.

Нагадаємо, упродовж усієї ночі російські загарбники завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Наразі масована атака продовжується.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Київ балістикою та ударними дронами. Також уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

Крім того, ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти у Миргородському районі.

До слова, окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.

