Як будуть вимикати світло 9 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки обмеження потужності діятимуть у всіх регіонах

Завтра, 9 квітня 2026 року, у всіх областях України з 07:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів та з 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Енергетики наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Читайте також

Колосальні 77% світового ринку нової вітрової енергії припадає на Китай
Вітрова енергетика покриває 11% попиту у світі – WWEA
6 квiтня, 19:05
За словами премʼєра, Єгипет залежить від імпорту природного газу для виробництва електроенергії
Єгипет вводить обмеження на електроенергію через війну на Близькому Сході
18 березня, 20:15
Київщина: графіки відключення світла 20 березня 2026 року
19 березня, 21:40
Зловмисники надають посилання на підроблений сайт, стилізований під «Ощадбанк» або іншу установу чи організацію
«Компенсація за відключення світла». «Укренерго» попередило про фейк
20 березня, 07:41
Енергетики працюють у посиленому режимі
У шести областях зафіксовані масові відключення світла
23 березня, 11:26
У низці областей 23 березня введено аварійні відключення світла
У низці областей 23 березня введено аварійні відключення світла
23 березня, 19:53
В Україні ж прайс-кепи виконують значно активнішу роль і фактично використовуються як інструмент регулювання ринку
Україна має поступово відмовлятися від активного регулювання ринку прайс-кепами – експерт
29 березня, 13:57
Відключення світла 3 квітня 2026 року у Києві: де шукати графіки
Відключення світла 3 квітня 2026 року у Києві: де шукати графіки
3 квiтня, 08:18
Іран вирішив реагувати на погрози Трампа за допомогою молоді
Живий щит? Іран закликав молодь зібратись біля електростанцій на тлі дедлайну США
Вчора, 05:53

30 об’єктів нерухомості, ресторан та елітні авто: як живе родина судді з Мукачева
30 об’єктів нерухомості, ресторан та елітні авто: як живе родина судді з Мукачева
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Ощадбанк відреагував на «нові докази» Угорщини у справі українських інкасаторів
Ощадбанк відреагував на «нові докази» Угорщини у справі українських інкасаторів
Факультет цифрової трансформації розпочав роботу у Силах оборони
Факультет цифрової трансформації розпочав роботу у Силах оборони
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ

Новини

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Сьогодні, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
