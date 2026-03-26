Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столичний будинок природи тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Риби у столичному Будинку природи
фото: КМДА

У ніч на 9 лютого в Будинку природи сталася аварійна ситуація 

Будинок природи у Києві тимчасово не приймає відвідувачів і перейшов у формат онлайн-роботи. На сторінках закладу в соціальних мережах публікують актуальну інформацію, тематичні матеріали та надають консультації. Про це повідомляють у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, інформує «Главком».

У ніч на 9 лютого в Будинку природи сталася аварійна ситуація – прорив труб теплопостачання, унаслідок чого було пошкоджене приміщення закладу, обладнання та частина майна. Одразу після інциденту на місці вжили необхідних заходів реагування, до ліквідації наслідків долучилися міські служби.

Риби, рептилії та інші мешканці Будинку природи в безпеці, перебувають під постійним наглядом фахівців
фото: пресслужба КМДА

«Для нас найважливіше – збереження живої колекції. Риби, рептилії та інші мешканці Будинку природи в безпеці, перебувають під постійним наглядом фахівців, усі системи життєзабезпечення працюють стабільно. Ми контролюємо ситуацію і паралельно готуємося до відновлювальних робіт, які зможемо розпочати після повного висихання приміщень. На цей період заклад працює в онлайн-форматі та лишається відкритим до комунікації з відвідувачами», – зазначила виконувачка обов’язків директора Будинку природи Аліна Приходько. 

Усі системи життєзабезпечення у Будинку природи працюють стабільно
фото: пресслужба КМДА

Директорка закладу також додала, що наразі відновлювальні роботи не можуть бути розпочаті повною мірою через технологічні обмеження. Унаслідок значного зволоження та тривалого впливу низьких температур у приміщеннях утворився грибок. Для безпечного та якісного відновлення необхідно забезпечити належний температурний режим і час для повного висихання стін, після чого стане розпочнеться ремонт.

Тимчасова керівниця закладу наголошує, що найважливіше зараз – збереження живої колекції
фото: пресслужба КМДА

Повідомляється, що стан тварин, які живуть у Будинку природи, стабільний. Риби та рептилії перебувають у безпеці, всі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі. Фахівці-біологи забезпечують постійний догляд і контроль за умовами утримання.

Нагадаємо, у зоопарку на Київщині живе дитинча далекосхідного леопарда з нетиповим чорним забарвленням. Цей підвид є одним із найрідкісніших у світі – у дикій природі їх залишилося близько сотні. Леопарденя на ім’я Гера народилося у серпні 2025 року у пари амурських леопардів – Сальми та Геркулеса. Чорне забарвлення пояснюють рецесивними генами, які можуть у тварин не проявлятися багато років.

Читайте також:

Теги: ремонт будинок обмеження Київ столиця тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ремонт теплотраси тривав менше доби
«Київтеплоенерго» ліквідувало пошкодження тепломережі на мосту Патона
23 березня, 17:05
Трамвай зійшов з рейок у центрі Києва вранці 23 березня
У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок: рух на Жилянській відновлено
23 березня, 10:15
Патріарх Філарет заповідав поховати себе саме у Володимирському соборі, де він служив понад пів століття
У Києві проходить прощання з Патріархом Філаретом: трансляція
22 березня, 08:33
Сторона захисту обвинуваченої висловила бажання врегулювати конфлікт мирним шляхом
На Рівненщині матір привласнила виплати сина-військового, у справі триває суд
21 березня, 16:24
Планується, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня
Поїзд №723 Харків – Київ курсує з пересадками: роз’яснення «Укрзалізниці»
18 березня, 15:05
Рідкісний військовий шолом 1915 року, який виявили київські митники у поштовому відправленні до США
Київські митники завадили вивезенню до США рідкісного німецького шолома 1915 року
17 березня, 14:09
Будинок на вулиці Гетьмана Павла Скоропадського, 15 має історичну цінність
Прокуратура через суд вимагає повернути громаді частину будинку, у якому жив Олесь Ольжич
16 березня, 15:02
Анетта Барсівна веде лайфстайл-блог про життя у столиці
Блогерка з Троєщини показала своє житло за $250 тис. (відео)
10 березня, 19:52
Тюльпани і мімоза – головні фаворити
Скільки коштують квіти у Києві перед 8 березня: огляд цін на ринках та в магазинах
6 березня, 17:04

Новини

Столичний будинок природи тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи
Київрада вперше за новими правилами розгляне земельні питання
Як Київ переживе наступну зиму? Кличко каже, що треба допомога Зеленського
Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: водій Fiat виїхав на зустрічну смугу
Водійське посвідчення за $2,3 тис.: у Києві затримано експосадовця сервісного центру МВС
Поліція Києва затримала іноземця, який погрожував перехожим гранатою

Новини

Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua