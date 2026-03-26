Столичний будинок природи тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи

У ніч на 9 лютого в Будинку природи сталася аварійна ситуація

Будинок природи у Києві тимчасово не приймає відвідувачів і перейшов у формат онлайн-роботи. На сторінках закладу в соціальних мережах публікують актуальну інформацію, тематичні матеріали та надають консультації. Про це повідомляють у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, інформує «Главком».

У ніч на 9 лютого в Будинку природи сталася аварійна ситуація – прорив труб теплопостачання, унаслідок чого було пошкоджене приміщення закладу, обладнання та частина майна. Одразу після інциденту на місці вжили необхідних заходів реагування, до ліквідації наслідків долучилися міські служби.

фото: пресслужба КМДА

«Для нас найважливіше – збереження живої колекції. Риби, рептилії та інші мешканці Будинку природи в безпеці, перебувають під постійним наглядом фахівців, усі системи життєзабезпечення працюють стабільно. Ми контролюємо ситуацію і паралельно готуємося до відновлювальних робіт, які зможемо розпочати після повного висихання приміщень. На цей період заклад працює в онлайн-форматі та лишається відкритим до комунікації з відвідувачами», – зазначила виконувачка обов’язків директора Будинку природи Аліна Приходько.

фото: пресслужба КМДА

Директорка закладу також додала, що наразі відновлювальні роботи не можуть бути розпочаті повною мірою через технологічні обмеження. Унаслідок значного зволоження та тривалого впливу низьких температур у приміщеннях утворився грибок. Для безпечного та якісного відновлення необхідно забезпечити належний температурний режим і час для повного висихання стін, після чого стане розпочнеться ремонт.

фото: пресслужба КМДА

Повідомляється, що стан тварин, які живуть у Будинку природи, стабільний. Риби та рептилії перебувають у безпеці, всі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі. Фахівці-біологи забезпечують постійний догляд і контроль за умовами утримання.

