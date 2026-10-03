Марченко пояснив, чому ЄС не бачить фінансового розриву, а Україна шукає мільярди

Марченко розповів про критичну потребу України в коштах на оборону

Міністр наголосив, що бюджетне та військове фінансування України – це два різні треки

Україна продовжує шукати кошти для покриття додаткової потреби на оборону, яку Міноборони у серпні оцінило у $27 млрд. Частину цієї суми держава забезпечить власними ресурсами, ще для близько $12 млрд розраховує знайти рішення разом із партнерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

Міністр наголосив, що бюджетне та військове фінансування України слід розглядати окремо. До кінця року Україна має отримати від міжнародних партнерів $29,5 млрд для фінансування невійськових видатків державного бюджету. Понад $3 млрд із цієї суми надійшли напередодні.

За словами Марченка, решту фінансування Україна отримає за умови виконання погоджених із партнерами зобов'язань. Йдеться, зокрема, про ухвалення необхідних законів і постанов парламентом та урядом. «Фінансового розриву не буде, якщо ми в повній мірі виконаємо свою домашню роботу щодо наших зобов'язань», – наголосив міністр.

Довідка. Напередодні Єврокомісія заявила, що Україна та ЄС не бачать фінансового розриву в українському бюджеті у 2026 році. Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо повідомила, що такого висновку сторони дійшли після оцінки потреб України у зовнішньому фінансуванні під час зустрічі 1 жовтня.

Окремо Марченко розповів про гарантоване фінансування ЄС у межах USL, призначене для оборонних потреб – закупівлі зброї та дронів. Ці кошти є безумовними, а до кінця 2026 року доступними до вибірки залишаються €17 млрд. Україна та Єврокомісія домовилися прискорити погодження запитів, які подає українська сторона для отримання цих коштів.

Водночас залишається додаткова оборонна потреба у $27 млрд, яку Міноборони задекларувало у серпні 2026 року вже понад фінансування в межах USL. Цього тижня представники Мінфіну, Міноборони та Єврокомісії обговорювали у Брюсселі можливі способи її покриття.

За рахунок внутрішніх ресурсів Україна планує забезпечити понад $7 млрд – завдяки економії та перерозподілу видатків. Ще приблизно для $12 млрд уряд розраховує знайти рішення спільно з партнерами.

Таким чином, непокритою залишається сума менш як $8 млрд. Марченко назвав її критичною потребою та зазначив, що Мінфін разом із Міноборони продовжує шукати джерело фінансування.

Єврокомісія, за словами міністра, не зможе забезпечити цю частину потреби, оскільки цього року не має для цього відповідних інструментів. Марченко додав, що Україна продовжує цілодобову роботу з міжнародними партнерами для забезпечення всіх потреб державного бюджету.

Нагадаємо, Україна ризикує недоотримати міжнародне фінансування, якщо не виконає взяті на себе зобов'язання. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що для отримання всіх передбачених коштів уряд має ухвалити необхідні постанови, а Верховна Рада – закони.

Через це уряд працює з парламентом над проведенням додаткового пленарного засідання 12 жовтня. Корецький наголошував, що всі необхідні рішення потрібно ухвалити якнайшвидше, оскільки міжнародним партнерам після виконання Україною умов також потрібен час для погодження та фактичного виділення коштів.