Ціна продажу нашої електроенергії найвигідніша, – Гарантований покупець

Гарантований покупець відповів телеграм-каналу, пов’язаному з олігархічною групою великих споживачів електроенергії

Державне підприємство Гарантований покупець реалізує електроенергію за вигідними цінами, що формуються в результаті конкурентної боротьби, і вони вище за біржові сегменти ринку (ринок на добу наперед). Про це йдеться в повідомлені держкомпанії.

Зокрема відзначається, що середньозважена ціна, яка сформувалась на аукціоні Гарантованого покупця 30 липня – 1 496 грн/МВт•год є на 27 % більша, ніж місячний індекс базового навантаження ринку двосторонніх договорів ОЕС України й на 3,6% вища, ніж середньозважена ціна на ринку на добу наперед.

Крім того в компанії спростовують припущення про надмірні обсяги продажів окремого аукціону.

«Аукціон 30 липня 2021 року – найбільший за обсягом через тривалий період постачання: продано близько 830 тисяч МВт•год на чотири місяці. У перерахунку на місяць постачання це 207,5 тисяч МВт•год на кожний період. Для порівняння: максимальний обсяг реалізації електроенергії в ході одних торгів на один місяць був зафіксований на торгах у травні – майже 267 тисяч МВт•год», – відзначається в повідомлені.

Позиція компанія стала відповіддю на публікації в одному з телеграм-каналів, пов’язаному з олігархічною групою великих споживачів електроенергії. В ній зокрема Гарантованого покупця звинувачують в занижені цін в конкретний день торгів.