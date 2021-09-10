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    Економіка та фінанси

    Ціна продажу нашої електроенергії найвигідніша, – Гарантований покупець

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    В компанії Гарантований покупець спростовують припущення про надмірні обсяги продажів окремого аукціону - Ціна продажу нашої електроенергії найвигідніша, – Гарантований покупець
    В компанії Гарантований покупець спростовують припущення про надмірні обсяги продажів окремого аукціону

    Гарантований покупець відповів телеграм-каналу, пов’язаному з олігархічною групою великих споживачів електроенергії

    Державне підприємство Гарантований покупець реалізує електроенергію за вигідними цінами, що формуються в результаті конкурентної боротьби, і вони вище за біржові сегменти ринку (ринок на добу наперед). Про це йдеться в повідомлені держкомпанії.

    Зокрема відзначається, що середньозважена ціна, яка сформувалась на аукціоні Гарантованого покупця 30 липня – 1 496 грн/МВт•год є на 27 % більша, ніж місячний індекс базового навантаження ринку двосторонніх договорів ОЕС України й на 3,6% вища, ніж середньозважена ціна на ринку на добу наперед.

    Крім того в компанії спростовують припущення про надмірні обсяги продажів окремого аукціону.

    «Аукціон 30 липня 2021 року – найбільший за обсягом через тривалий період постачання: продано близько 830 тисяч МВт•год на чотири місяці. У перерахунку на місяць постачання це 207,5 тисяч МВт•год на кожний період. Для порівняння: максимальний обсяг реалізації електроенергії в ході одних торгів на один місяць був зафіксований на торгах у травні – майже 267 тисяч МВт•год», – відзначається в повідомлені.

    Позиція компанія стала відповіддю на публікації в одному з телеграм-каналів, пов’язаному з олігархічною групою великих споживачів електроенергії. В ній зокрема Гарантованого покупця звинувачують в занижені цін в конкретний день торгів.

    Теги: енергетика електроенергія
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    Ціна продажу нашої електроенергії найвигідніша, – Гарантований покупець