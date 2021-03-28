«Нафтогаз» знизив ціни для виробників тепла
«Нафтогаз» знижує ціни для постачальників тепла другий місяць поспіль
НАК «Нафтогаз України» оприлюднила гуртову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних зобов’язань (ПСО). У березні 2021 ціна газу складе 6 279,77 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 8,2% нижче, ніж у лютому 2021 року (6 841,15 грн).
Про це повідомляється на сайті НАК.
Таким чином, «Нафтогаз» знижує ціни для постачальників тепла другий місяць поспіль після різкого підвищення в кінці 2020 року і на початку 2021 року.
Як повідомлялося, після переговорів між «Нафтогазом», органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Меморандум передбачає заморожування тарифів на тепло і гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.
«Нафтогаз» надав підприємствам теплокомуненерго відстрочку на частину платежів за природний газ до 30 вересня 2021 року. Рішення прийнято на виконання Меморандуму з місцевою владою.
Відстрочка буде надаватися на різницю між ціною, встановленою в межах спецобов’язків ПСО і ціною, яка враховувалася при формуванні тарифу для тепловика (але не нижче граничної ціни природного газу для побутових споживачів). Відстрочка дається для платежів за газ, спожитий у січні-квітні 2021 року.