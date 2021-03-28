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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» знизив ціни для виробників тепла

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    У березні 2021 ціна газу складе 6279,77 грн за 1 тисячу кубометрів - «Нафтогаз» знизив ціни для виробників тепла
    У березні 2021 ціна газу складе 6279,77 грн за 1 тисячу кубометрів

    «Нафтогаз» знижує ціни для постачальників тепла другий місяць поспіль

    НАК «Нафтогаз України» оприлюднила гуртову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних зобов’язань (ПСО). У березні 2021 ціна газу складе 6 279,77 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 8,2% нижче, ніж у лютому 2021 року (6 841,15 грн).

    Про це повідомляється на сайті НАК.

    Таким чином, «Нафтогаз» знижує ціни для постачальників тепла другий місяць поспіль після різкого підвищення в кінці 2020 року і на початку 2021 року.

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    Як повідомлялося, після переговорів між «Нафтогазом», органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

    Меморандум передбачає заморожування тарифів на тепло і гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.

    «Нафтогаз» надав підприємствам теплокомуненерго відстрочку на частину платежів за природний газ до 30 вересня 2021 року. Рішення прийнято на виконання Меморандуму з місцевою владою.

    Відстрочка буде надаватися на різницю між ціною, встановленою в межах спецобов’язків ПСО і ціною, яка враховувалася при формуванні тарифу для тепловика (але не нижче граничної ціни природного газу для побутових споживачів). Відстрочка дається для платежів за газ, спожитий у січні-квітні 2021 року.

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    Теги: газ Нафтогаз України ціни ПДВ населення
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