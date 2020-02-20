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    Економіка та фінанси

    Ціни на золото досягли максимуму за сім років

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    Попереднього разу ціна золота піднімалася вище 1600 доларів за унцію в березні 2013 року - Ціни на золото досягли максимуму за сім років
    Попереднього разу ціна золота піднімалася вище 1600 доларів за унцію в березні 2013 року

    Дорогоцінні метали дорожчають на фоні новин щодо коронавірусу

    Світові ціни на золото в середу, 19 лютого, зросли до максимальної позначки з початку 2013 року.

    Про це свідчать дані торгів.

    Так, в ході торгів на нью-йоркській біржі Comex квітневі ф'ючерси на золото дорожчали на 0,4% і досягли 1610,5 долара за тройську унцію.

    Попереднього разу ціна золота піднімалася вище 1600 доларів в березні 2013 року. 

    Контракти на срібло з поставкою в березні також демонстрували зростання і досягли 18,26 долара за унцію.

    Дорогоцінні метали дорожчають на побоюваннях інвесторів, що поширення китайського коронавірусу зробить негативний вплив на світову економіку.

    Нагадаємо, наприкінці січня золото здорожчало до шестирічного максимуму через коронавірус.

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