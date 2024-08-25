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Україна експортуватиме електроенергію: як це можливо після руйнівних атак РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна експортуватиме електроенергію: як це можливо після руйнівних атак РФ
Споживання знижується через спад спеки, тож Україна відновлює експорт електрики
фото з відкритих джерел

Надлишок енергії, який виникає, можна спрямувати на експорт в рамках внутрішньодобового ринку

Україна планує відновити експорт електрики до сусідніх країн від 25 серпня. Споживання знижується через спад спеки. Про це «24 Каналу» розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Геннадій Рябцев пояснив, що є два методи роботи із надлишком електроенергії.

Перший – оператор системи передач може обмежувати генерацію, надавши команду сонячній електростанції зменшити виробництво енергії.

Другий – надлишок, який виникає, можна спрямувати на експорт в рамках внутрішньодобового ринку. Це дозволить отримувати додаткові кошти нашим виробникам та витратити їх на підготовку до опалювального сезону.

«Це явище не означає, що хтось буде підписувати довгострокові чи навіть короткострокові угоди про постачання електричної енергії на шкоду об'єднаній енергосистемі або тоді, коли будуть оголошені обмеження в енергоспоживанні», – сказав експерт з питань енергетики.

Раніше Міненерго закликало українців готуватися до складної зими. 

Як відомо, 23 серпня, після планового ремонту й перезавантаження ядерного палива, до енергосистеми під'єднали ще один атомний блок.

Нагадаємо, протягом найближчої зими в Україні працюватимуть усі дев'ять атомних блоків. Ремонтна кампанія має чіткі терміни. Про це повідомив очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: «Колобок» української енергетики. Хто такий Олександр Хейло, якого взяли на хабарі у $500 тис.
Теги: експорт обмеження Міненерго Укренерго Герман Галущенко

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