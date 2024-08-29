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Відключення світла 30 серпня: «Укренерго» оприлюднило графіки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відключення світла 30 серпня: «Укренерго» оприлюднило графіки
В обсягах застосування обмежень можливі зміни
колаж: glavcom.ua

«Укренерго» повернуло графіки відключень для споживачів через зростання дефіциту в енергосистемі

Завтра, 30 серпня, обмеження електропостачання діятимуть протягом усієї доби. Ввечері діятиме три черги відключень.
Про це повідомляє  пресслужба «Укренерго».

Протягом доби:

  • з 00:00 до 06:00 – діятиме одна черга.
  • з 06:00 до 9:00 – діятимуть дві черги;
  • з 09:00 до 14:00 – діятиме одна черга;
  • з 14:00 до 18:00 – діятимуть дві черги;
  • з 18:00 до 21:00 – діятимуть три черги;
  • з 21:00 до 24:00 – діятимуть дві черги.

Зазначається, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

Від початку поточного року російські терористи неодноразово вдавались до масованих обстрілів проти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього, а також на тлі посилення спеки, «Укренерго» повернуло графіки відключень для споживачів через зростання дефіциту в енергосистемі.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні 29 серпня протягом доби діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

До слова, президент Зеленський заявив, що захист енергооб'єктів України розробляється на різних рівнях. Він підкреслив важливість збереження деталей захисту в таємниці від ворога. Глава держави зазначив, що «не любить енергопіару» та не допустить того, щоб ворог дізнався куди той поцілив, а куди ні. 

Теги: відключення світла Укренерго обмеження

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