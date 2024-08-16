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Відключення світла повертаються? Міненерго назвало терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла повертаються? Міненерго назвало терміни
На енергетичних об'єктах по всій країні триває ремонтна кампанія і відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак
фото: glavcom.ua

«Укренерго» не застосовує графіки відключення світла вже понад два тижні

Україна наступного тижня може повернутися до застосування графіків відключень електроенергії. Причиною цьому є спекотна погода та зростання споживання електроенергії. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону. 

«Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня (підвищення температури – «Главком»), може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень», – сказала вона.

Заступниця міністра нагадала, що на енергетичних об'єктах по всій країні триває ремонтна кампанія і відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак. Також посадовиця закликала споживачів економно користуватися електроенергією.

Нагадаємо, 16 серпня в Україні не планується застосовувати графіки відключення світла. Обмежень немає вже понад два тижні.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що навіть, якщо в Україні знову буде так спекотно, як у липні, повернення жорстких графіків відключення світла наразі не прогнозується. Але варто пам’ятати про потенційні російські обстріли енергетики, які можуть змінити ситуацію. 

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

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Теги: Міненерго енергетика електроенергія відключення світла Укренерго

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