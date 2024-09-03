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Відключення світла 3 вересня: «Укренерго» оновило графіки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Відключення світла 3 вересня: «Укренерго» оновило графіки
етальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах
ілюстрація: glavcom.ua

Із 18:00 до 22:00 діятимуть одразу три черги відключень

Сьогодні, 3 вересня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення світла до кінця доби максимум у три черги одночасно. Про це повідомило «Укренерго».

Обленерго будуть застосовувати відключення за таким графіком: 

  • 6:00 – 18:00 – дві черги відключень;
  • 18:00 – 22:00 – три черги відключень;
  • 22:00 – 24:00 – дві черги відключень.

«В обсягах застосування обмежень можливі зміни», – додали в компанії.

Детальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах.

Зазначимо, що це вже друга зміна графіків за день. Раніше планувалося застосовувати максимум дві черги відключень одночасно.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

Теги: електроенергія Укренерго відключення відключення світла

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