Відключення світла 3 вересня: «Укренерго» оновило графіки

етальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах

Із 18:00 до 22:00 діятимуть одразу три черги відключень

Сьогодні, 3 вересня, в Україні застосовуватимуться графіки відключення світла до кінця доби максимум у три черги одночасно. Про це повідомило «Укренерго».

Обленерго будуть застосовувати відключення за таким графіком:

6:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 22:00 – три черги відключень;

22:00 – 24:00 – дві черги відключень.

«В обсягах застосування обмежень можливі зміни», – додали в компанії.

Детальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах.

Зазначимо, що це вже друга зміна графіків за день. Раніше планувалося застосовувати максимум дві черги відключень одночасно.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня, в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати.