Україна отримає понад 3 млрд євро від ЄС

Україна отримає урізаний транш, оскільки не виконала усі необхідні реформи

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі», – йдеться в заяві.

Ukraine Facility – програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта – спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Варто зазначити, що Україна не виконала необхідні реформи для отримання четвертого траншу фінансування у межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія визнала 13 реформ виконаними та рекомендує Раді ЄС перерахувати Україні 3,05 млрд євро як четвертий транш.

Згідно з вимогами до кінця березня 2025 року Україна мала виконати 16 контрольних показників. З трьох залишених без виконання реформ одна стосується децентралізації, ще одна – оновлення законодавства про АРМА, а третя – процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду.

До слова, Європейський Союз може використовувати заморожені російські активи, щоб подолати фінансові прогалини у забезпеченні сталого функціонування України у 2026-2027 роках.