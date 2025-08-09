Головна Світ Політика
США, Україна та ЄС узгодять позиції перед самітом Трампа і Путіна – Axios 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США, Україна та ЄС узгодять позиції перед самітом Трампа і Путіна – Axios 
США, Україна та ЄС узгодять позиції перед самітом Трампа і Путіна
фото з відкритих джерел

Трамп та Путін проведуть зустріч на Алясці 15 серпня

Високопосадовці США, України та кількох європейських країн планують зустрітися цими вихідними у Великій Британії, щоб спробувати досягти спільних позицій перед запланованою зустріччю між президентом Дональдом Трампом та диктатором Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Видання зазначає, що Україна та кілька союзників по НАТО «особисто стурбовані тим, що Трамп може погодитися на пропозиції Путіна щодо припинення війни, не враховуючи їхніх позицій».

«За даними джерел, принаймні у деяких учасників розмови склалося враження, що Путін погодився відмовитися від своїх претензій на дві інші українські території, які частково контролює Росія: Херсонську та Запорізьку. Це було б суттєвою поступкою порівняно з попередніми позиціями Росії.

Однак, коли наступного дня Віткофф провів ще один відеодзвінок з високопосадовцями України та Європи, він заявив, що Путін погодився заморозити нинішні позиції Росії в цих регіонах.

Це залишило б значні частини обох країн під російською окупацією, включаючи стратегічну Запорізьку атомну електростанцію», – пише видання.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав місце, де вони з диктатором Володимиром Путіним проведуть переговори. 

Американський лідер офіційно повідомив, що зустріч відбудеться 15 серпня на Алясці.

«Дуже очікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Володимиром Путіним, з Росії, відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Додаткові подробиці буде оголошено пізніше. Дякую за вашу увагу до цього питання!»

Також президент США Дональд Трамп відповів на запитання про саміт лідерів України, США та Росії.

Всі медіа у свої текстах наголошують на потенційних геополітичних наслідках після зустрічі президентів.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що зустріч диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа відбудеться 15 серпня на Алясці. 

Ушаков пояснив, що Росія і США близькі сусіди, тому «цілком логічно, що саміт лідерів пройде на Алясці».

За словами Ушакова, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ. Він зазначив, що президенту США передано запрошення.

саміт переговори окуповані території Європейський союз США

