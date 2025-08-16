Як отримати грошову допомогу за «Пакунок малюка»: покрокова інструкція
Розмір компенсації становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років
Грошову компенсацію за «Пакунок малюка» тепер можна оформити через Пенсійний фонд України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ПФУ у Волинській області.
У відомстві додали, що компенсація надається батькам, у яких народилася дитина, а в разі їх відсутності — патронатним вихователям, прийомним батькам, батькам-вихователям, усиновлювачам, опікунам новонародженої дитини на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, відкритий в уповноваженому банку. Її розмір становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого законом на дату народження дитини. У 2025 році це 7689 грн.
Документи для отримання компенсації:
- заява встановленої форми;
- документ, що посвідчує особу;
- свідоцтво про народження дитини або копія свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, разом із його перекладом на українську мову, що засвідчується нотаріально;
- рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
- рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя або до дитячого будинку сімейного типу, або до прийомної сім’ї.
Як звернутись:
- через сервісний центр Пенсійного фонду України;
- в електронному вигляді – через портал Дія;
- через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП;
- через засоби поштового зв’язку.
У відомстві також додали, що грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини, крім випадків, коли в судовому порядку встановлено факт народження дитини на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан або яка є тимчасово окупованою, та заяву про встановлення цього факту було подано до суду не пізніше ніж через 12 місяців після дати народження дитини, встановленої судом та зазначеної в ухваленому судовому рішенні. Звернення за грошовою компенсацією у такому разі подається не пізніше, ніж через 30 днів після отримання свідоцтва про народження дитини.
Нагадаємо, «Пакунок малюка» – це державна соціальна допомога сім'ям, у яких народилася дитина. Її надають у вигляді набору найнеобхідніших речей для догляду за немовлям у перші місяці його життя. Це одноразова допомога, яка має на меті полегшити фінансове навантаження на молодих батьків.
Додамо, що найближчим часом в Україні може стартувати нова державна програма «Пакунок школяра». Вона передбачає одноразову виплату в розмірі 5 тис. гривень для батьків, чиї діти цього року йдуть у перший клас.