«Укрзалізниця» показала падіння прибутку, хоча обсяги перевезень ростуть – фінзвіт

Державний оператор залізниці показує ріст доходів від вантажних перевезень, але прогнозує скорочення прибутків за підсумками року

За перше півріччя 2024 року державна компанія «Укрзалізниця» отримала прибуток у розмірі 3,1 млрд грн. Але за результатами року вона очікує збиток майже у 3 млрд грн, хоча обсяги перевезень зростають. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

Куди «Укрзалізниця» планує витратити прибуток та звідки беруться збитки, у компанії не пояснюють.

«Загальний дохід від вантажних перевезень, у порівнянні з тим самим періодом 2023 року, збільшився на 6,5 млрд грн, до 43 млрд грн. Також компанія отримувала у 1-му півріччі 2024 на 24% більше на вагонній складовій. Про це йдеться в офіційному звіті «Укрзалізниці». При цьому 2024 рік для компанії менш затратний, ніж минулий: так, закупівельні ціни на пальне були нижчими на 3%, а закупівельна ціна газ впала на 35%. Водночас, на капітальні інвестиції УЗ витратила лише 4,5 млрд грн, що на 2,1 млрд менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Але компанія прозвітувала про зростання операційних витрат – на 2,6 млрд грн, до 4,6 млрд грн», – пише видання.

Крім того, компанія демонструє падіння прибутку в умовах рекордних тарифів та максимально позитивної динаміки вантажної бази, вказують експерти. Так, тільки за перше півріччя 2024 року прибуток, згідно зі звітом, впав на 1,7 млрд грн – хоча середньомісячний обсяг перевезень у цей період склав 15 млн тонн/міс., що на +27% більше, ніж було минулого року.

«Також компанія, попри зафіксований прибуток у 3,1 млрд грн за перше півріччя, прогнозує на кінець року збиток у розмірі 2,7 млрд грн. Відповіді, на що будуть витрачені 5,8 млрд грн, які компанія отримає за рік роботи, у звіті немає», – вказує видання.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» вже рік не продає металобрухт: залізничний оператор припинив реалізацію брухту ще у вересні 2023-го. До цього, у 2022 році, УЗ успішно реалізувала 113,04 тис. брухту чорних металів на український ринок. Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив УЗ продавати брухт в обхід системи Prozorro, вважаючи, що це створить корупційні ризики.

Через небажання продавати брухт, УЗ втратила вже майже мільярд гривень прибутку. Це загрожує компанії збитками, та може зірвати їй виконання фінплану. Бізнес-асоціації та учасники ринку раніше закликали уряд вплинути на УЗ та відновити продажі. Бо без цього страждає і економіка, і сама компанія.