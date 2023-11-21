Екскерівник Ради Нацбанку розкритикував політику регулятора

Данилишин каже, за рік гривневі строкові банківські депозити бізнесу зросли у 2,5 раза, а взяті бізнесом банківські кредити скоротилися на 20%

Данилишин: «Навіщо займатися бізнесом та створювати робочі місця, якщо можна без ризику отримувати понад 10% річних за строковий депозит?»

З червня минулого року НБУ проводить політику радикально високих процентних ставок з реальною дохідністю понад 10% річних. Це мало деякий незначний вплив на інфляцію і суттєво вплинуло на гальмування економічної активності бізнесу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр та ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин.

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Данилишин каже, за рік гривневі строкові банківські депозити бізнесу зросли у 2,5 раза, а взяті бізнесом банківські кредити скоротилися на 20%.

«Бо навіщо займатися бізнесом та створювати робочі місця, якщо можна без ризику отримувати понад 10% річних за строковий депозит? Відомі ситуації, коли підприємства просто звільняють працівників, що залишилися, заморожують бізнес і кладуть наявні кошти на строковий депозит у банку», – пояснив ексміністр.

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Данилишин вважає, нині війна є домінантним фактором, що визначає тенденції попиту і пропозиції робочої сили. За його словами, покращити ситуацію із зайнятістю може виключно цілеспрямована державна політика.

«Через те саме розширення держпрограм грантової та кредитної підтримки бізнесу. Щодо найбільш затребуваних професій найближчого майбутнього, то очевидно, що це будуть професії, пов’язані з оборонно-промисловим комплексом. І будь-які державні стратегії щодо розв’язання проблем ринку праці мають виходити з поточного стану безпекового середовища», – каже ексголова Ради НБУ.

Ексміністр наголошує, перспективи у сфері будівництва відносяться більше до періоду післявоєнного відновлення

«Так, в проєкті державного бюджету на наступний рік кошти, які початково передбачалися на дорожнє будівництво, у фінальній редакції передано на потреби ОПК, де будуть створюватися нові робочі місця. Тобто держава просто обмежена в коштах і фінансувати потреби будівництва в бажаних обсягах не в змозі», – пояснює Данилишин.

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Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт «Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки».

До слова, три місяці поспіль кількість вакансій в Україні перевищує 100 тис. – приріст пропозицій роботи спостерігається як на заході країни, так і у прифронтових регіонах.