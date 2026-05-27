Путін і Трамп втратили контроль над власними конфліктами – Financial Times

Головним вигодонабувачем помилок Путіна і Трампа став Китай

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін прорахувалися, коли зробили ставку на швидкі перемоги над слабшими суперниками. У результаті обидві країни втягнулися у дорогі конфлікти, які послабили їхні позиції у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного оглядач видання Financial Times Едварда Люса.

Ставка на швидку перемогу провалилася

Війна Росії проти України та операція США «Епічна лють» проти Ірану стали прикладами стратегічних помилок Москви та Вашингтона. Автор нагадує, що після вторгнення РФ в Україну у 2022 році Дональд Трамп назвав дії Кремля «геніальними».

Втім, як зазначає оглядач, і Путін, і Трамп розраховували на швидкі перемоги над слабкими противниками, але обидва конфлікти затягнулися та спричинили великі втрати. «Ні Путін, ні Трамп тепер не можуть легко вийти із ситуації, яку самі створили», – пише Люс.

За його словами, для Путіна провал «військової операції» став питанням політичного виживання. Водночас Трамп, як стверджує автор, опинився у ситуації, коли змушений домовлятися з Іраном, хоча раніше обіцяв повністю знищити його режим.

Україна змінила правила сучасної війни

Оглядач вважає, що частина переваг у війні перейшла до України. Зокрема, Київ перетворив фронт на виснажливу пастку для російської армії, а українські дрони навчилися завдавати ударів по об’єктах глибоко на території РФ.

«Трамп раніше казав Зеленському, що в України «немає карт», але тепер Київ має власні технології та військові рішення, які дуже цікавлять Пентагон», – зазначає Люс.

Автор також звертає увагу, що Україна змінює сучасну модель війни завдяки дешевим технологіям перехоплення ракет і масовому використанню дронів. На його думку, це ставить під сумнів ефективність традиційної дорогої військової техніки.

Наслідки вже вдарили по Росії та США

Financial Times також пише, що геополітичні наслідки рішень Путіна та Трампа вже працюють проти них. Зокрема, вторгнення РФ в Україну призвело до розширення НАТО та вступу Фінляндії до Альянсу, що фактично подвоїло кордон Росії з НАТО.

Водночас ситуація навколо Ірану, на думку автора, послабила вплив США на Близькому Сході. Оглядач вважає, що Тегеран отримав сильні переговорні позиції через можливість впливати на ситуацію в Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світового нафтового експорту.

У FT зазначають, що перекриття Ормузької протоки вже створило тиск на світову економіку та спровокувало зростання цін на енергоносії.

На цьому тлі, як пише видання, дедалі більше виграють середні держави, які навчилися протистояти сильнішим країнам за допомогою асиметричних технологій та нових підходів до війни.

