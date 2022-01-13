З’ясувалося, яким видам алкоголю віддають перевагу українці

Близько 66% українців частіше чи рідше вживають алкогольні напої

Найбільшу частку алкогольного імпорту посідають міцні алкогольні напої

Алкогольні уподобання українців поступово змінюються. Про це повідомляє Асоціація крафтових дистиляторів України.

Близько 66% опитаних групою «Рейтинг» українців вживають алкогольні напої. Варто зазначити, що опитування відбувалося наприкінці квітня 2021 року. На той момент українці вживали алкоголь із такою періодичністю:

33% – рідше, ніж раз на місяць;

26% – кілька разів на місяць;

7% – кілька разів на тиждень;

1% – кожного дня.

А 32% опитаних взагалі не вживають алкогольні напої.

Опитані групою «Рейтинг» серед найпопулярніших назвали вино (36%) і пиво (29%). Горілці надають перевагу 20%, коньяку – 17%, домашнім винам, настойкам – 14%, шампанському, ігристим винам – 12%, віскі – 7%, самогону – 6%. Такі напої, як сидр, ром, вермут, коктейлі, джин, лікери вживають 1-2%.

При цьому, останнім часом в Україні, як і в інших Східноєвропейських країнах, люди починають все більше цікавитися міцними дистилятами – алкогольними напоями, виробленими, переважно, з локальної сировини за допомогою процесу дистиляції.

За даними Миколи Пугачова, заступника директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» у 2020 році алкогольні напої з концентрацією спирту менш як 80 % (переважно коньяк, віскі, горілка, лікери і солодкі наливки) Україна імпортувала близько 74 тис. тон на суму $227 млн. Виноградних та інших вин ввезено майже 91 тис. тон вартістю $224 млн, а солодового пива – 70 тис. тон вартістю $67 млн, повідомляє ресурс AgroPolit.

Міцний алкоголь до України переважно ввозили з Великої Британії, Грузії, Ірландії, Німеччини та Вірменії; вина – з Італії, Франції, Грузії та Іспанії; пиво – з здебільшого привозили з Мексики, Бельгії та Німеччини.

На думку представників Ассоціації крафтових дистиляторів України, при таких суттєвих обсягах імпорту якісного міцного алкоголю, вітчизняні виробники крафтових міцних напоїв також мають непогані перспективи розвитку, однак для цього потрібні певні зміни в українському законодавстві.

Зокрема, розвитку галузі допоможуть два законопроєкти, зареєстровані наразі у Верховній Раді:

Внесений Кабінетом міністрів України під реєстраційним номером 5762 проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва» (від 14.07.2021 р.). Ініційований низкою народних депутатів проєкт закону під реєстраційним номером 5311 «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (щодо малих виробництв дистилятів)» (від 29.03.2021 р.).

Раніше повідомлялося, за даними Рахункової палати, в Україні біда із нелегальним ринком алкоголю.

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