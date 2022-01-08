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    У РФ дев'ятеро людей померли від «паленої» горілки

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    Отруєння сталося в результаті вживання метилового спирту - У РФ дев'ятеро людей померли від «паленої» горілки
    Отруєння сталося в результаті вживання метилового спирту
    фото з відкритих джерел

    Масове смертельне отруєння сталося в Тюмені

    У російській Тюмені дев’ятеро людей смертельно отруїлися контрафактним алкоголем. В результаті слідчий комітет Росії у Тюменській області порушив кримінальну справу за статтею про збут продукції, що не відповідає вимогам безпеки життя і здоров’я споживачів і спричинила необережність смерть двох і більше осіб. Про це повідомляється на сайті слідчого комітету РФ увечері у суботу, 8 січня.

    За версією слідства, отруєння сталося в результаті вживання всередину метилового спирту, який був проданий громадянам з горілчаною етикеткою «Родники Сибири» в період із 3 січня 2022 року.

    Співробітники слідчого комітету Росії та місцевої поліції затримали чотирьох підозрюваних, зараз проводяться огляди за їхнім місцем проживання, а також на місці злочину, допитують свідків.

    Нагадаємо, раніше у Росії 16 осіб загинули від отруєння спиртом.

    Раніше в Оренбурзькій області Росії після вживання сурогатного алкоголю отруїлися 54 людини, причому 26 із них померли. Про це повідомили у пресслужбі регіонального Міністерства охорони здоров'я. Деяких потерпілих доправили до лікарні вже у комі.

    Також фахівці з'ясували, як на організм людини впливає тимчасова відмова від алкоголю. Відсутність спиртних напоїв у раціоні добре впливає на організм.

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    Теги: Росія Григорій Суркіс отруєння алкоголь смерть
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    У РФ дев'ятеро людей померли від «паленої» горілки