У РФ дев'ятеро людей померли від «паленої» горілки

Масове смертельне отруєння сталося в Тюмені

У російській Тюмені дев’ятеро людей смертельно отруїлися контрафактним алкоголем. В результаті слідчий комітет Росії у Тюменській області порушив кримінальну справу за статтею про збут продукції, що не відповідає вимогам безпеки життя і здоров’я споживачів і спричинила необережність смерть двох і більше осіб. Про це повідомляється на сайті слідчого комітету РФ увечері у суботу, 8 січня.

За версією слідства, отруєння сталося в результаті вживання всередину метилового спирту, який був проданий громадянам з горілчаною етикеткою «Родники Сибири» в період із 3 січня 2022 року.

Співробітники слідчого комітету Росії та місцевої поліції затримали чотирьох підозрюваних, зараз проводяться огляди за їхнім місцем проживання, а також на місці злочину, допитують свідків.

Нагадаємо, раніше у Росії 16 осіб загинули від отруєння спиртом.

Раніше в Оренбурзькій області Росії після вживання сурогатного алкоголю отруїлися 54 людини, причому 26 із них померли. Про це повідомили у пресслужбі регіонального Міністерства охорони здоров'я. Деяких потерпілих доправили до лікарні вже у комі.

Також фахівці з'ясували, як на організм людини впливає тимчасова відмова від алкоголю. Відсутність спиртних напоїв у раціоні добре впливає на організм.

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