Чи буде блекаут в Україні: роз'яснення Банкової

Влада запевняє, що українцям не потрібно виїжджати за кордон через напружену ситуацію в енергетичній сфері

В Україні повного блекауту поки що не буде, хоча відключення електроенергії ще продовжуватимуться. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону.

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«Я хотів би відразу всіх заспокоїти – виїжджати з країни точно нікуди не треба... Не буде в нас такого загального, сподіваємося, блекауту по всій країні, так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але це вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо», – зазначив він.

Тимошенко підкреслив, що в Україні працюють ДСНС та місцева влада, щоб розгорнути у регіонах пункти обігріву. Енергетики своєю чергою намагаються оперативно стабілізувати енергетичну систему.

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«Все залежить від ситуації, дійсно, по ракетних обстрілах, я думаю, що це розуміє кожен українець. Але в будь-якому випадку ми в своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо», – додав заступник голови ОП.

Нагадаємо, 21 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення.

Також 21 листопада, у Києві застосовуються екстрені аварійні відключення світла.